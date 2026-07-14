Lavrov: ABD'nin İran'a Saldırıları Üzücü - Son Dakika
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Lavrov: ABD'nin İran'a Saldırıları Üzücü

14.07.2026 16:53
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Lavrov, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin İran'a yeniden başlattığı saldırıların iki ülke arasında sağlanan mutabakat zaptının ihlali olduğunu belirterek, "Bu üzücü, çünkü hem İran'da hem de Arap ülkelerinde sivil altyapı zarar görüyor. Bu, mutabakat zaptının açtığı kapıyı kapatıyor." dedi.

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Çad Dışişleri, Afrika Bütünleşmesi ve Yurtdışında Yaşayan Çadlılar Bakanı Abdoulaye Sabre Fadoul ile başkent Moskova'da bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımını değerlendiren Lavrov, "Avrupalılar, Rusya ile ABD arasındaki mevcut anlaşmaları baltalamaya çalışarak oyunlar oynuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in defalarca belirttiği gibi, anlaşmalar uygulanmazsa belirlenen hedeflere nasıl ulaşacağımızı biliyoruz." diye konuştu.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişmelere ilişkin henüz değerlendirmede bulunmadığına dikkati çekerek, "Avrupa ve Ukrayna yönetimi, Alaska'da varılan anlaşmaları açıkça geçersiz saydığını ilan etti. Ancak ABD'nin bu anlaşmalara nasıl yaklaşacağını tahmin edemem. ABD'de iç siyasi sorunlar var ve bunu anlıyorum. Bu nedenle, ABD ile varılan mutabakatların uygulanıp uygulanmayacağı konusunda tahminde bulunmak çok zor." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın Rus gemilerine yönelik saldırıları terör eylemi"

Ukrayna'nın Azak Denizi'nde Afrika'ya buğday taşıyan Rus gemilerine yönelik saldırılarının engellenmesi için gerekli adımları attıklarını söyleyen Lavrov, şöyle devam etti:

"Ukrayna yönetiminin yaptığı korsanlık bile değil. Korsanlar, soygun yapıyor. Burada amaç, yalnızca zarar vermek, tehdit etmek. Bu, terör eylemidir. Tüm bunlar, sadece Azak Denizi'nde değil, Karadeniz'de ve Afrika kıtasında da gerçekleşiyor. Ukraynalılar, Afrika'da Rusya'ya zarar vermek için eylemlerde bulunuyor. Ukraynalılar, Afrika'da meşru yönetimleri devirmeye çalışan Afrikalı aşırılıkçı gruplarla çalışıyor."

Lavrov, Afrika ülkelerine yönelik gıda tedarikine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarıyla Türk gemileri ve tankerlerine yönelik saldırılar düzenlendiğine ilişkin haberleri hatırlatan Lavrov, bu konuyu Türk mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmelerde gündeme getirdiklerini kaydetti.

"ABD'nin İran'a saldırıları üzücü"

ABD'nin İran'a yönelik yeniden başlattığı saldırılara değinen Lavrov, daha önce iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandığını anımsattı.

Lavrov, "Bu saldırıları mutabakatın ihlali olarak değerlendiriyoruz. Bu üzücü çünkü hem İran'da hem de Arap ülkelerinde sivil altyapı zarar görüyor. En önemlisi ise bu durum, sorunun çözümüne katkı sağlamıyor. Aksine, mutabakat zaptının açtığı kapıyı kapatıyor." şeklinde konuştu.

Lavrov, Nijer, Mali ve diğer Afrika ülkelerine terörle mücadele konusunda destek vermeyi sürdürdüklerini dile getirdi.

Çad, Afrika'nın BMGK'de temsil edilmesini istiyor

Çad Dışişleri, Afrika Bütünleşmesi ve Yurtdışında Yaşayan Çadlılar Bakanı Fadoul da Rusya'nın Afrika'da terörle mücadele ve durumun istikrara kavuşturulması konusunda önemli rol oynadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) reforme edilmesi ve Afrika'nın BMGK'de temsil edilmesi gerektiğinin altını çizen Fadoul, "Afrika, 1945'ten bu yana başkalarının aldığı kararlardan dolayı acı çekiyor. Oysa bu kararlar bizi doğrudan etkiliyor." dedi.

Fadoul, Rusya'nın da bu konuda benzer bir yaklaşım sergilediğini ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lavrov: ABD'nin İran'a Saldırıları Üzücü - Son Dakika

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