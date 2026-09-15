Lavrov'dan Avrupa'ya saldırı uyarısı, 12 gemi alıkonuldu - Son Dakika
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Lavrov'dan Avrupa'ya saldırı uyarısı, 12 gemi alıkonuldu

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Rusya'ya saldırması durumunda savaşın farklı olacağını ve kısa süreceğini açıkladı. Lavrov ayrıca Avrupa ülkelerinin ocak ayından bu yana uydurma gerekçelerle 12 gemiyi alıkoyduğunu belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Rusya'ya saldırması durumunda yaşanacak savaşın farklı olacağını ve kısa süreceğini belirtti.

Lavrov, başkent Moskova'da ülkesindeki yabancı misyon temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü formatta müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, "Ciddi müzakerelere her zaman hazırız. Müzakerelerden vazgeçmedik. Müzakereler üçlü veya ikili olabilir. Müzakereleri hiçbir zaman uzatmadık ve zorlaştırmaya çalışmadık." diye konuştu.

Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da müzakere yapıldığını anımsatarak, "Batı'nın müdahalesi nedeniyle İstanbul anlaşmalarının engellenmesinin ardından, müzakere süresince özel askeri operasyonu durdurmayacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna konusunda şartlarının değişmediğine işaret eden Lavrov, "Pozisyonumuzu hiçbir zaman değiştirmedik. Bu tutum çerçevesinde makul uzlaşılar bulmaya hazırız. Ancak temel olarak güvenliğimizi sağlama, NATO'nun sınırlarımıza yaklaşmasına izin vermeme ve Rusların ile Rusça konuşan insanların meşru haklarını güvence altına alma hedeflerimizden vazgeçmedik." dedi.

ABD'nin diğer Batılı ülkelerin aksine söz konusu temel nedenleri anladığını belirten Lavrov, Amerikan yönetiminin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini takdir ettiklerini dile getirdi.

Lavrov, "ABD'nin İran konusunda çözüm karşılığında Ukrayna'yla ilgili çözüm sağlanması için Rusya'ya hiçbir zaman takas teklifinde bulunmadığını" kaydetti.

"Avrupa'nın Ukrayna konusundaki tutumu anlamsız"

Bakan Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna konusundaki yaklaşımına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Avrupalılar, Kırım'ı ve Donbas'ı hiçbir zaman tanımayacaklarını, 1991 sınırlarını kabul ettiklerini söylüyor. AB bu anlamsız tutumunu sürdürüyor ve bunu siyasi belgelerine, açıklamalarına ve deklarasyonlarına yansıtmaya devam ediyor. AB ayrıca Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını sürekli dile getiriyor. Avrupalılar, ABD'yi Anchorage uzlaşılarından vazgeçmeye ikna etmeseydi, dünya bir yıldır savaşsız yaşıyor olacaktı."

Avrupa ülkelerinin zaman zaman Moskova ile Ukrayna konusunda gizli iletişim kanalı kurmaya çalıştığı bilgisini paylaşan Lavrov, Rusya'nın müzakerelerden hiçbir zaman vazgeçmediğini söyledi.

Lavrov, Rusya'nın Avrupa ülkelerine saldırma niyetinde olmadığını vurgulayarak, "Avrupalılar bize saldırırlarsa, bu savaş farklı olacak ve çok kısa sürecek." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın Rus gemilerine el koyduğunu söyleyen Lavrov, "Son dönemde seyrüsefer özgürlüğüne yönelik müdahalelerin artması endişe verici. Avrupa ülkeleri, ocak ayından bu yana uydurma gerekçelerle 12 gemiyi alıkoydu. Gemiler, herhangi bir dayanak olmadan durduruluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD, Ukrayna, İran ve Filistin meselelerinin çözümünde henüz başarılı olamadı"

İran ile ABD arasında haziran ayında imzalanan mutabakat zaptının sekteye uğradığına, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yle ilgili planının da uygulanmadığına dikkati çeken Lavrov, Amerikan meslektaşlarının Ukrayna, İran ve Filistin meselelerinin çözümünde henüz başarılı olamadıklarını vurguladı.

Bakan Lavrov, İran meselesinin, bölgedeki ülkelerin girişimleriyle çözülmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA

Sergey Lavrov, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov'dan Avrupa'ya saldırı uyarısı, 12 gemi alıkonuldu - Son Dakika

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