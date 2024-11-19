Lavrov'dan Batı'ya Sert Uyarı

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırılarını Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama olarak değerlendireceklerini ve buna yanıt vereceklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin, Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımına izin verdiği yönündeki iddiaları değerlendiren Lavrov, Beyaz Saray ile ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu bilgiyi henüz teyit etmediğine dikkati çekti.

Lavrov, Ukrayna ordusunun Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğine işaret ederek, "Gece ATACMS füzelerinin sınırdaki Bryansk bölgesine yönelik saldırılarda defalarca kullanılması, Batı'nın gerginliği artırmak istediği sinyali. Amerikalıların yardımı olmadan yüksek teknolojiye sahip füzelerin kullanılması mümkün değil. Bunu Batı'nın Rusya'ya karşı savaşında yeni bir aşama olarak değerlendireceğiz ve buna gerekli şekilde yanıt vereceğiz." dedi.

Rusya'nın nükleer doktrininin güncellendiğini, bu doktrinin Batı'da dikkate alınmasını umduğunu dile getiren Lavrov, "Nükleer silahların her şeyden önce caydırıcılık, nükleer savaşı önleme aracı olduğuna inanıyoruz. Bu duruma böyle bir yaklaşım sergiliyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un daha önce Ukrayna'ya "Taurus" füzelerini vermek istemediğini bildirdiğini hatırlatan Lavrov, "bunun sorumlu bir yaklaşım olduğunu" belirtti.

Olay

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin iki kıdemli ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, temin ettiği uzun menzilli ATACMS füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacak izni verdiği belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini bugün onaylamıştı.