Lavrov'dan İsrail'e Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lavrov'dan İsrail'e Uyarı

Lavrov, İsrail'in İran'a saldırması durumunda bunun 'ciddi provokasyon' olacağını belirtti.

11.10.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemesi halinde bunun "ciddi provokasyon" olacağını söyledi.

Lavrov, Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen 19. Doğu Asya Zirvesi'ne katıldı. Zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Lavrov, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Zirvede sonuç bildirisinin kabul edilemediğini belirten Lavrov, "ABD, Japonya, Kore, Avustralya, Yeni Zelanda'nın bu bildiriye siyasi anlam yüklemeye, jeopolitik çatışma senaryolarıyla doldurmaya çalıştığını" söyledi.

Batılı ülkelerin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğini (ASEAN) Rusya ile Çin'e karşı kullanmaya, ekonomi ve güvenlik alanlarındaki sistemi bozmaya baltalamaya çalıştığını vurgulayan Lavrov, şunları kaydetti:

"ABD ve müttefikleri, Asya Pasifik bölgesini NATO'nun ilgi alanına dönüştürmeye çalışıyor. Burada, ABD kontrolünde çok sayıda kapalı askeri siyasi birlikler oluşturuluyor. Tüm bunlar ortak çalışmaları engelliyor, bu bölgeyi parçalıyor. Batılı ülkelerin sergilediği yaklaşım sonucunda, bölgenin askerileştirilmesi riski artıyor, istikrar için sorunlar oluşuyor."

Lavrov, ASEAN'ın barışın korunması, eşit işbirliğinin sağlanması yönündeki girişimlerini desteklediklerini dile getirdi.

"Japonya'nın yeniden askerileştirilmesi endişe verici"

Japonya'nın yeniden askerileştirilmesinin endişe verici olduğuna dikkati çeken Lavrov, "Japonya yönetimi, 2. Dünya Savaşı derslerini unutarak savunma harcamalarını artırma ve önleyici saldırı da içeren doktrinini yenileme yönünde siyaset izliyor. Bu, modern dünya düzeninin parçalanmasına yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'nin Japonya'yı yönlendirdiğini kaydederek, "Japonya, ABD ve NATO ülkelerinin katılımıyla düzenlenen asker tatbikatlarda yer alıyor. Japonya'nın, ABD'nin küresel füze savunma sistemi oluşturma yönündeki planına katılması, Japon topraklarına orta ve kısa menzilli karadan füzelerin konuşlandırılması ihtimali artıyor. Genel olarak Japonya askeri potansiyelini güçlendirmeye çalışıyor." diye konuştu.

İsrail'in, İran'a saldırı düzenleme tehditlerini ve İran'ın nükleer anlaşmadan çıkma ihtimalini değerlendiren Lavrov, "İran'ın barışçıl nükleer tesislerine saldırı düzenleme planı veya tehdidi gerçekleşirse, bu çok ciddi bir provokasyon olur." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sergey Lavrov, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Japonya, Güncel, İsrail, Japon, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov'dan İsrail'e Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
14:56 Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm Adnan Oktar: Bana şurada bir oda verseler kadına şiddet, mutsuzluk, savaş hepsini bitiririm
14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
22:50 PFDK’dan Beşiktaş’ın hocasına 2 maç ceza PFDK'dan Beşiktaş'ın hocasına 2 maç ceza
22:43 İsrail ordusu, Lübnan’ın kalbine bomba yağdırdı İsrail ordusu, Lübnan'ın kalbine bomba yağdırdı
22:07 Liverpool, milli yıldıza talip oldu Liverpool, milli yıldıza talip oldu
21:46 Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı Karısının sığındığı eve molotof kokteyliyle saldırdı
21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 16:03:43. #1.12#
SON DAKİKA: Lavrov'dan İsrail'e Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.