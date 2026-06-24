Lavrov: Müzakere Masasına Hazırız - Son Dakika
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Lavrov: Müzakere Masasına Hazırız

24.06.2026 17:58
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Lavrov, Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için müzakerelere açık olduklarını, ancak kandırılmayacaklarını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin mümkün olduğunu belirterek, "Müzakere masasına akıllı insanların oturması ve akıllı teklifler yapması durumunda müzakerelere hazırız." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen 12. Primakov Okumaları (Primakov Readings) Uluslararası Bilimsel ve Uzman Forumu'na katıldı.

Forumda konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025'te Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldiğini anımsattı.

Bu zirvede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sağlanan uzlaşılara bağlı olduklarına işaret eden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rus ve Amerikan liderleri, geçen yıl ağustosta Ukrayna krizinden siyasi çıkış yolları konusunda bazı uzlaşıları sağladı. Bunlara bağlı kalıyoruz. ABD, bu uzlaşıları hazırlayan taraf. Putin, ancak tarafımıza iletilen teklifleri kabul etti. Top bizim sahada değil. Her ne kadar ofsayttan bize pas vermeye çalışsalar da top bizim sahada değil. Bu böyle olamaz."

Lavrov, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması, Ukrayna'da Rus toplumun ve Ukrayna Ortodoks Kilisesinin haklarının korunması gerektiğini vurgulayarak, "Rusya'nın düşmanları, bu konudaki uyarılarımızı sürekli cezasız görmezden gelemez." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev'e bu konuda yardımcı olduğuna işaret ederek, "Ukrayna, ABD'nin doğrudan desteği olmadan bu terör eylemlerini düzenleyemez." dedi.

"Müzakerelere hazırız, ancak kandırılmamıza izin vermeyeceğiz"

Lavrov, Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesi ihtimaline ilişkin ise "Ukrayna'daki durumun siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin hala mümkün olduğundan eminim. Putin, bunu defalarca söyledi. Müzakere masasına akıllı insanların oturması ve akıllı teklifler yapması durumunda müzakerelere hazırız. Müzakerelere hazırız ancak kandırılmamıza izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Müzakereleri yeniden başlatmak için çatışmaları durdurmayacaklarını kaydeden Lavrov, krizin geçici çözümleriyle yetinmeyeceklerini ve bu konudaki ültimatomları kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Lavrov, Rus sınırlarında güvenliğin ve bölünmezlik ilkesine dayalı güvenlik alanında bağlayıcı güvencelerin sağlanması, Batı'nın da genişleme yönündeki planlarından vazgeçmesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD, Rusya'ya yönelik ekonomi alanında baskısını artırdı

Ukrayna krizinin çözüm sürecinde duraklama olduğuna dikkati çeken Lavrov, bununla birlikte ABD'nin Rusya'ya yönelik ekonomi alanında baskısını artırdığını ve yaptırımlar uygulamaya devam ettiğini belirtti.

Lavrov, Pentagon'un Ukrayna için yeni bir plan oluşturduğunu ve bu plan kapsamında, Ukrayna'daki çatışmalarda elde edilen deneyimler doğrultusunda savaş yönetmeleri üzerinde çalışmaların yapılacağına dikkati çekti.

ABD'nin Kuzey Akım doğal gaz boru hatlarının Avrupa'daki kısmını satın almayı ve onarmayı planladığını kaydeden Lavrov, bu hatlardan ancak Rus gazının geçebileceğine dikkati çekerek, "Bu halde biz gazı vereceğiz. Amerikalılar da gazı iyi bir kar marjıyla yeniden satacak." dedi.

"Avrupa, yapıcı bir şey teklif ederse dinleyeceğiz"

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın ofisiyle temas kurduklarını doğrulayan Lavrov, "Costa'nın çalışanları, Rus temsilcileriyle Moskova'da iki kez görüştü." ifadesini kullandı.

Daha önce Fransa ve İngiltere temsilcilerini Moskova'ya gönderdiklerini bildiren Lavrov, bu görüşmelerden sonuç çıkmadığını aktararak, "Avrupa'nın gerçekten yapıcı bir şey teklif etmesi durumunda, Avrupalıları dinlemeye hazır olacağız. Dinledikten sonra da teklif edilenin bizim için uygun olup olmadığı konusunda düşüneceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov: Müzakere Masasına Hazırız - Son Dakika

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