Rönesans Dehası Leonardo da Vinci Keşif Sergisi Lale Müzesi'nde Açılıyor - Son Dakika
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Rönesans Dehası Leonardo da Vinci Keşif Sergisi Lale Müzesi'nde Açılıyor

Rönesans Dehası Leonardo da Vinci Keşif Sergisi Lale Müzesi\'nde Açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve da Vinci Vakfının katkılarıyla düzenlenen "Rönesans Dehası Leonardo da Vinci Keşif Sergisi", Lale Müzesi'nde açılacak. Sergide, da Vinci'nin Rönesans döneminde tasarladığı 100'den fazla yenilikçi icadın modeli ve 130'dan fazla belge, kod ve reprodüksiyon sergilenecek. Sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

10.06.2024 14:29
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve da Vinci Vakfının katkılarıyla düzenlenen "Rönesans Dehası Leonardo da Vinci Keşif Sergisi", Lale Müzesi'nde açılacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da açılacak sergide, da Vinci'nin Rönesans döneminde tasarladığı 100'den fazla yenilikçi icadın modeli görülebilecek.

Sergiye eşlik eden 130'dan fazla belge, kod ve reprodüksiyon da ziyaretçilere da Vinci'nin eserlerinin ve icatlarını inceleme fırsatı sunacak.

Dünyaca ünlü ressamın icat ve tasarımları, bugün hala hava ve uzay mühendisliği ile mekanik ve makinelerin gelişiminde ilham kaynağı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Leonardo da Vinci Derneği Türkiye Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Tolay, da Vinci'nin en büyük özelliğinin merak olduğunu belirterek, "Vinci'nin daha çok resim, mühendislik ve anatomi çalışmaları bilinir. Ancak çok değerli felsefi çalışmaları bulunmaktadır. Yaklaşık 10 yıl önce, arkadaşları ile birlikte yapmış olduğu felsefi çalışmaları kanıtlayan önemli belgeler bulundu. Bu belgeler Türkiye'de ilk kez bu sergide yer alacak. Leonardo bizim için örnek bir kişi. Onun gibi düşünebilmeyi öğrenebilirsek yol alırız." ifadelerini kullandı.

Sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rönesans Dehası Leonardo da Vinci Keşif Sergisi Lale Müzesi'nde Açılıyor - Son Dakika

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