Letonya seçimlerinde Kulberg\'in Birleşik Liste Partisi yüzde 35,8 oyla önde gidiyor

RİGA, 4 Ekim (Xinhua) -- Letonya Başbakanı Andris Kulberg'in lideri olduğu Birleşik Liste Partisi'nin parlamento seçimlerinde önde olduğu bildirildi.

Letonya Merkezi Seçim Komisyonu'nun pazar günü erken saatlerde açıkladığı ön sonuçlara göre, oyların yaklaşık yüzde 77,6'sı sayıldı. Resmi olmayan sonuçlar, üç partiyle birlikte iktidar koalisyonunun ortağı olan Birleşik Liste'nin oyların yaklaşık yüzde 35,8'ini aldığını gösterdi.