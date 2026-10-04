Letonya seçimlerinde Kulberg'in Birleşik Liste Partisi yüzde 35,8 oyla önde gidiyor - Son Dakika
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Letonya seçimlerinde Kulberg'in Birleşik Liste Partisi yüzde 35,8 oyla önde gidiyor

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Letonya seçimlerinde Kulberg\'in Birleşik Liste Partisi yüzde 35,8 oyla önde gidiyor
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Letonya'daki parlamento seçimlerinde Başbakan Kulberg'in Birleşik Liste Partisi önde gidiyor. Merkezi Seçim Komisyonu'nun ön sonuçlarına göre oyların yaklaşık yüzde 77,6'sı sayıldı; resmi olmayan sonuçlar Birleşik Liste'nin oy oranını yaklaşık yüzde 35,8 gösterdi.

RİGA, 4 Ekim (Xinhua) -- Letonya Başbakanı Andris Kulberg'in lideri olduğu Birleşik Liste Partisi'nin parlamento seçimlerinde önde olduğu bildirildi.

Letonya Merkezi Seçim Komisyonu'nun pazar günü erken saatlerde açıkladığı ön sonuçlara göre, oyların yaklaşık yüzde 77,6'sı sayıldı. Resmi olmayan sonuçlar, üç partiyle birlikte iktidar koalisyonunun ortağı olan Birleşik Liste'nin oyların yaklaşık yüzde 35,8'ini aldığını gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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