Leydi Di 4 Ekim\'de Vizyonda

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Yapımcılığını Ercan Saatçi'nin üstlendiği BBB Production imzalı komedi filmi "Leydi Di", 4 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

Filmin vizyonundan önce AA muhabirine konuşan başrol oyuncuları, çekim süreci ve filmin içeriğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncu Mahir İpek, filmde bir mali müşaviri canlandırdığını belirterek, "Film iyi bir komedi filmi oldu diyebilirim. Seyircinin de beğeneceğini düşünüyorum. Oynadığım karakter aslında biraz da filmin içerisindeki insanların en dürüstü, en safı. Aslında biraz da bütün o yaşananların içerisindeki sağduyunun temsilini oynuyorum diyebilirim." dedi.

Her karakterin ayrı bir hikayesi olduğunu kaydeden İpek, "Bu filmi diğer komedilerden ayıran özellik budur sanırım. Yani bir tane başrol oyuncusunun hikayesi etrafında dolaşmıyor senaryo." diye konuştu.

"Filmde bütün komikler bir araya geliyor"

Bir diğer başrol oyuncusu Arif Pişkin ise filmde Arap Fahri karakterini canlandırdığını dile getirerek, "Arap Fahri, filmdeki pavyonun sahibi. Biraz aşık, biraz takıntılı, biraz sinirli ama komik olayların içerisinde kendini var etmeye çalışan ilginç karakterlerden bir tanesi bence." ifadelerini kullandı.

Pişkin, film çekimlerinin eğlenceli geçtiğini vurgulayarak, "Film, bütün komiklerin bir araya geldiği, kimsenin aklına gelmeyen insanların, kimsenin aklına gelmeyecek ortamlarda karşılaştığı, değişik olayları anlatan bir hikaye oldu. O yüzden gerçekten gülecek izleyici." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Bestemsu Özdemir de filme dair, "Çok içime sinen bir senaryo, çok akıcı, çok güzel yazılmış bir iş. Oyuncu kadrosu da öyle. Herkes bütün yeteneklerini sergiledi. Seyircinin de böyle gelip gerçekten kafa dağıtacağı, gülerek, eğlenerek çıkacağı tatlı bir iş yaptık diye umut ediyorum." görüşünü paylaştı.

Canlandırdığı karaktere ilişkin ise Özdemir, "Benim için çok başka bir tecrübeydi bir dansözü oynamak. Onun için bir dans eğitimi sürecim de oldu. Böyle bir karakteri daha önce hiç canlandırmadım. O yüzden tabii ki çok tatlı bir zorluk oldu bu. Bazen strese girdiğim, 'bunları nasıl yapacağım falan' dediğim de oldu. Ama bu bence her oyuncuyu çok besleyen bir şeydir. Benim için çok özel bir karakter Maya." dedi.

"Ayakları yere basan bir komedi"

Oyuncu Celil Nalçakan da çekim sürecinin kendisi için zor geçtiğini anlatarak, "Çekimleri yaptığımız zaman havalar çok sıcaktı. Ama senaryo sıcağı bize düşündürmeyecek kadar kaliteliydi açıkçası. Benim rolüme gelecek olursak, ben de tövbe etmiş eski bir kabadayının, tövbesinin bozulma sürecini oynadım." şeklinde konuştu.

Filmin içeriğine değinen Nalçakan, şunları kaydetti:

"Komik bir film bekliyor izleyicileri ama böyle sulu zırtlak bir komedi değil. Ayakları yere basan bir komedi. Kendi özelimde ben ekipteki arkadaşlarımın pek çoğunu, meslektaşlarımın pek çoğunu tanıyordum ve tamamına hayranım. Fakat bugüne kadar birlikte çalışmak hiç nasip olmamıştı. Bu filmde bunu yaşadım ve benim için çok büyük bir şans oldu."

"Ercan Saatçi ve Mahir İpek'le tanışmak çok değerli"

Oyuncu Safa Sarı ise canlandırdığı Güven karakterini, "Rolümün karakter adı Güven ama asla güvenecek bir insan değil. Çevrenizde çok yalan söyleyen şeytan tüylü insanlar vardır. Asla yanınızdan ayıramazsınız. Öyle bir karakter Güven. Benim çevremde asla istemediğim bir adam." şeklinde anlattı.

Filmde güzel tecrübeler edindiğini belirten Sarı, "Mahir abiyle çalışmak ve Ercan Saatçi'nin yapımcılığında bir filmde rol almak benim için çok değerliydi. Bana ayrı bir profesyonellik kattı diyebilirim." görüşünü paylaştı.

Yapımcılığını ünlü müzisyen Ercan Saatçi'nin üstlendiği "Leydi Di" filminin yönetmen koltuğunda Kamil Aydın oturuyor.

Senaryosunu Suat Özkan ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı film, manevi oğlu tarafından bir dolandırıcılık planının içine düşürülen yeminli mali müşavir Nevzat Kesik'in maceralarına odaklanıyor.