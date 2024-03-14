Leylek sayısı arttı, yuva kalmadı
MUĞLA - Mavi yolculuğun en önemli noktalarından Gökova Körfezi'nin kenarında yer alan Ula'nın Akçapınar Mahallesine yüzyıllardır Mart ayı sonu, Nisan ayı başında gelen Leylekler bu yıl Şubat ayının ortalarında geldi.
Leylek köy olarak da bilinen Akçapınar Mahallesinde Leylek yavrularının yuvadan ilk uçuş denemeleri esnasında yuvalarının bulunduğu elektrik telleri Ula Belediyesi ve Akçapınar Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde yer altına alınmıştı. Boşta kalan elektrik direkleri Leylekler tarafından yuva olarak kullanılıyor.
Erken geldiler
Son yıllarda Akçapınar Mahallesindeki üreteme alanlarına gelişlerini daha erkene alan Leylekler bu yıl Şubat ayının sonlarında gelmeye başladı. Geçen yıllarda Nisan ayı başında veya Mart ayı sonunda gelen Leyleklerin erken gelişlerinde iklim değişikliğinin etkisinin bulunduğu açıklandı.
Sayıları arttı, yuva yetmedi
Akçapınar Mahallesi içinde yer alan Leylek yuvaları geçen yıllara oranla leylek sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kaldı. Akçapınar'a sürekli gelen erkek ve dişi Leylek çiftleri yuvalarına yerleşirken, ilk defa gelen Leylekler ise direkler üstünde yeni yuva yapmak için eşlerini bekliyor.
Akçapınar Mahallesinin 25 yıldır muhtarlığını yapan Şükrü Arslan, Nisan ayında gelen Leyleklerin iklim değişikliği nedeniyle Şubat ayının ikinci yarısında geldiğini açıkladı. Muhtar Arslan, "Eskiden Mart ayının sonunda gelirlerdi. Nisan içinde gelirdi, Ağustos ayı içeresinde yumurtlarlar, yavrularını çıkarırlar giderlerdi. Bu sene çok enteresan Şubat ayının 17-18'inde ilk Leyleğimiz mahallemize geldi. Biz de şaşırdık. Git gide Leylekler daha erken gelmeye başladılar. Hava, iklim şartlarından dolayı mı bilmiyorum. Herhalde bu hayvanlar zaten iklim şartlarına göre hareket eden canlılar. İlk etapta sayıları iyi görünüyor. Ama daha bir iki gün içeresinde geceleyin Mahallemizin güney kısmından geliyorlar, buradaki boş yuvalara eşleri ile birlikte geliyorlar. Bunlar istedikleri zaman istedikleri yere yuva yapabiliyorlar. Elektrik tellerinden yuvaları görünce boş direklere yuva yapıyorlar" dedi.
Son Dakika › Güncel › Leylek sayısı arttı, yuva kalmadı - Son Dakika
Amasya'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hayatını kaybeden sağlıkçılar ve şehitler için Sultan II. Bayezid Camisi'nde mevlit okutuldu. Mevlide vatandaşlar ve sağlık çalışanları katıldı, ardından öğle namazı kılındı.
Edirne'nin İpsala ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 105 tarihi eser ve silah ele geçirildi. Operasyonda 70 adet sikke, 10 adet taş obje, 25 adet metal obje, 1 adet arama dedektörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet av tüfeği kartuşu, 20 adet tabanca fişeği ve 6 adet şarjör bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Çinli bir zanaatkarın maharetle imal ettiği geleneksel Çin feneri, içerisinde yanan mumun sıcaklığından kaynaklanan hava akımıyla dönerek seyirlik bir görüntü yaratıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'den bildiriyor.
Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentine bağlı Xianlong kasabasının Shuangxing köyünde bulunan akıllı fide yetiştirme üssü, toplam 4.608 metrekarelik bir alana yayılarak ilkbahar tarımının verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Tesis, yılda 800 hektar çeltik fidesi yetiştirerek yerel çiftçilerin gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyor.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekiplerinin şüpheli bir tırda yaptığı aramada Mısır uyruklu olduğu öğrenilen 2 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli tır sürücüsü ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenen programda 1 milyon dolar maliyetli simülasyon merkezi müjdesi verdi. Büyükkılıç, Kayseri'nin sağlık alanında öncü olması için çalıştıklarını vurgulayarak, modern tıbbın başlangıcı olarak nitelendirilen 14 Mart'ın koşullarına uygun bir simülasyon merkezi hazırlanacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen polis memuru İlker Duran'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, ailenin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.
Bitlis'te Türk Kızılay, Bitlis Eren Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 2 butik açıldı. Kızılay Butik, ihtiyaç sahibi öğrencilerin giyim ihtiyaçlarını karşılayacak. Açılışta konuşan Vali Karaömeroğlu, Türk Kızılay'ın afet durumlarında yardıma koştuğunu belirtti. Ayrıca, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde de bir butik açıldı ve burada yeni doğan bebeklerin ve kadınların ihtiyaçları karşılanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?