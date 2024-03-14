Leylek sayısı arttı, yuva kalmadı - Son Dakika
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Leylek sayısı arttı, yuva kalmadı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akçapınar Mahallesi'nde leylek sayısındaki artış nedeniyle yuvalar yetersiz kaldı. Leylekler, elektrik tellerinden boşta kalan direklere yuva yapmaya başladı.

14.03.2024 14:10  Güncelleme: 14:17
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Leylek sayısı arttı, yuva kalmadı

MUĞLA - Mavi yolculuğun en önemli noktalarından Gökova Körfezi'nin kenarında yer alan Ula'nın Akçapınar Mahallesine yüzyıllardır Mart ayı sonu, Nisan ayı başında gelen Leylekler bu yıl Şubat ayının ortalarında geldi.

Leylek köy olarak da bilinen Akçapınar Mahallesinde Leylek yavrularının yuvadan ilk uçuş denemeleri esnasında yuvalarının bulunduğu elektrik telleri Ula Belediyesi ve Akçapınar Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde yer altına alınmıştı. Boşta kalan elektrik direkleri Leylekler tarafından yuva olarak kullanılıyor.

Erken geldiler

Son yıllarda Akçapınar Mahallesindeki üreteme alanlarına gelişlerini daha erkene alan Leylekler bu yıl Şubat ayının sonlarında gelmeye başladı. Geçen yıllarda Nisan ayı başında veya Mart ayı sonunda gelen Leyleklerin erken gelişlerinde iklim değişikliğinin etkisinin bulunduğu açıklandı.

Sayıları arttı, yuva yetmedi

Akçapınar Mahallesi içinde yer alan Leylek yuvaları geçen yıllara oranla leylek sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kaldı. Akçapınar'a sürekli gelen erkek ve dişi Leylek çiftleri yuvalarına yerleşirken, ilk defa gelen Leylekler ise direkler üstünde yeni yuva yapmak için eşlerini bekliyor.

Akçapınar Mahallesinin 25 yıldır muhtarlığını yapan Şükrü Arslan, Nisan ayında gelen Leyleklerin iklim değişikliği nedeniyle Şubat ayının ikinci yarısında geldiğini açıkladı. Muhtar Arslan, "Eskiden Mart ayının sonunda gelirlerdi. Nisan içinde gelirdi, Ağustos ayı içeresinde yumurtlarlar, yavrularını çıkarırlar giderlerdi. Bu sene çok enteresan Şubat ayının 17-18'inde ilk Leyleğimiz mahallemize geldi. Biz de şaşırdık. Git gide Leylekler daha erken gelmeye başladılar. Hava, iklim şartlarından dolayı mı bilmiyorum. Herhalde bu hayvanlar zaten iklim şartlarına göre hareket eden canlılar. İlk etapta sayıları iyi görünüyor. Ama daha bir iki gün içeresinde geceleyin Mahallemizin güney kısmından geliyorlar, buradaki boş yuvalara eşleri ile birlikte geliyorlar. Bunlar istedikleri zaman istedikleri yere yuva yapabiliyorlar. Elektrik tellerinden yuvaları görünce boş direklere yuva yapıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

Ula, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Leylek sayısı arttı, yuva kalmadı - Son Dakika

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