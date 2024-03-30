Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Bolu'daki yuvalarına dönüşe geçti.
"Baharın müjdecisi" olarak bilinen leylekler, Aktaş Mahallesi'nde elektrik direğinde bulunan yuvalarına döndü.
Soğuk bölgelerden Bolu'ya göç eden leyleklerin, dağılan yuvalarını toparladığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Leylekler Sonbaharda Sıcak Bölgelere Göç Etti, Şimdi Bolu'ya Dönüş Yapıyorlar - Son Dakika
Bugün yapılacak yerel seçimlerin sonucu ne olursa olsun, ekonominin sorunları sihirli bir değnek değmiş gibi, hemen çözülmeyecek. Piyasaların çok kırılgan bir dengede seyrettiği unutulmadan, gereken tedbirleri almak için, fazla beklenmeden, harekete geçilmesi gerekiyor.
Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 38 gram sentetik uyuşturucu, 21 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan Mahallesi'nde şüpheli E.K'nin kullandığı otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilde gümrük kaçağı 17 oyun konsolu ve 2 robot süpürge ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Eskişehir'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için vatandaşların oy kullanacağı 2 bin 361 sandığın kurulumuna başlandı. Eskişehir'de 585 sandık alanında oy kullanılacak kabinlerin ve sandıkların kurulumu tamamlanıyor.
Kırşehir'de yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde 177 bin 668 kişi oy kullanacak. Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için okullarda hazırlıklar tamamlanarak kapılara kilit vuruldu. Kırşehir'de de 6 ilçe, 3 belde ve 252 köyde 733 sandıkta toplam 177 bin 668 seçmen İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ve muhtarlar için oy kullanacak.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu. Alanya Oba Stadyumu'nda 15 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçın bilet fiyatları ve satış noktaları açıklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde tüfekle kendini yaralayan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek üzere yarın sandık başına gidecek. Seçime saatler kala, oy verme işleminin yapılacağı okullarda seçim hazırlıklarında sona gelindi. 31 Mart yerel seçimlerine 1 gün kaldı. YSK, seçimde kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK'nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran 1 milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i ise erkeklerden oluşuyor. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 207 binden fazla sandık kurulacak. Seçime saatler kala, oy verme işleminin yapılacağı okullarda seçim hazırlıklarında sona gelindi. Okullarda görevli kişiler, sınıflarda bulunan oy verme kabinlerini ve sandıklar seçmenlere hazır hale getirmiş durumda. ANKA Haber Ajansı, Ankara Çankaya'da bulunan Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi'ndeki seçim hazırlıklarını görüntüledi.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Anadolu Alimler Birliği'nin yarın yapılacak seçimlere ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Yeneroğlu, alim sıfatını taşıyan bu grubun günlük siyasetin aleti olmasını utanç verici bulduğunu belirtti. Ayrıca, ülkede yaşanan zulüm, adaletsizlik ve haksızlıklara rağmen bu grubun tek bir cümle bile kuramamasını eleştirdi ve adalet, feraset, basiret, cesaret, merhamet ve hikmet diliyerek tüm alimlerin bu değerlere sahip olmasını diledi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, evlerin cephe giydirmelerini ve güçlendirmelerini yapacaklarını söyledi. Dağ ayrıca, İzmir'in trafik sorununu çözecek yeni yollar ve alt geçitler yapacaklarını, sosyal belediyecilik anlamında da dezavantajlı kesime destek olacaklarını belirtti.
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