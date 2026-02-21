Leylekler Erken Geldi

ARDAHAN'da 'baharın müjdecisi' leylekler, bu kez erken geldi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu yuvalarına dönen leylekler, elektrik direkleri ve bina çatılarına konarak yuvalarını güçlendirmeye başladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ardahan'a, yılın ilk leylekleri geldi. Kent merkezinde ve bazı köylerde elektrik direkleri üzerine kurulu yuvalarına yerleşen leylekler, gagaları ile kuru ot ve çalı parçalarını taşıyarak yuvalarını güçlendirdi. Vatandaşlardan Hacı Osman Yıldız, leyleklerin baharın habercisi olduğunu belirterek, "Her yıl onları görmek bizi mutlu ediyor. Bu yıl biraz erken geldiler. Demek ki bahar kapıda" dedi.