Üye Girişi
Son Dakika Logo

Leyleklerin Beslenme Sorunu Ortadan Kalkıyor

07.04.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Vadisi'nde artan yağışlar sayesinde leyleklerin beslenme sıkıntısı yaşamayacağı öngörülüyor.

İlkbaharda Afrika'dan Diyarbakır'daki Dicle Vadisi'ne gelen leyleklerin artan mevsimsel yağışlar sayesinde bu yıl beslenme sıkıntısı yaşamayacağı öngörülüyor.

Kış aylarını Afrika'da Nil Nehri kıyısında geçiren leylekler, ilkbaharda Dicle Vadisi'ne göç ediyor. Vadi üzerinde elektrik direkleri başta olmak üzere yüksek yerlerdeki yuvalarına dönen leylekler, kuluçkaya yatıyor.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, AA muhabirine, leyleklerin Türkiye'de yaz göçmeni kategorisinde olan bir tür olduğunu ve Dicle Vadisi'nde 2000'li yılların başından beri gözlemlendiğini söyledi.

Dicle Vadisi'ndeki leylek kolonilerinde yapılan gözlemlerde üreme başarısının birçok bölgenin ortalamasının üzerinde olduğunun görüldüğünü ifade eden Karakaş, "Son yıllarda kuraklığa bağlı olarak ulaşılabilir besin kaynaklarının az olmasıyla üreme başarısının azaldığı bildirilmişti. Bu sene artan yağışla ulaşılabilir besin kaynaklarının fazla olacağını düşünüyoruz. Besin kaynaklarının fazla olmasına bağlı bu türün popülasyonunda üreme başarısının da fazla olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Karakaş, Dicle Nehri boyunca sıralanan yuvalarda konaklayan leyleklerin, tarım arazilerinde ve nehir yatağındaki birçok eklem bacaklıyı ve sürüngeni yavrularına besin olarak sunduğunu belirtti.

"Hayvan sayılarında da artış öngörüyoruz"

DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar da son 5-6 yıldır özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kuraklığın etkisine bağlı olarak hayvanlarda birey kayıplarının gözlemlendiğini söyledi.

Birey kayıplarında en büyük etkenlerden birinin besin bulma güçlüğü olduğunu dile getiren Satar, "Besin bulamadıkları için yavru sayılarında da azalma söz konusuydu. Leyleklerin ve diğer kuşların, memelilerin yavrularında ölüm söz konusuydu. Bu gelen yağışlarla doğada bir canlılık bekliyoruz. Hayvan sayılarında da bir artış öngörüyoruz." görüşünü paylaştı.

Su kaynaklarında yaşayan hayvanlardaki artışın daha iyi bir besin ortamı sunacağını anlatan Satar, sulak alanların artmasıyla buradaki omurgasız hayvanlarda da bir artışın söz konusu olacağını belirtti.

Satar, "Örneğin kurbağaların bol olması bunların besin bulması demek. Besin zincirindeki bir eksiklik en üst seviyedeki canlıları bile etkiliyor. Dolayısıyla leyleklerin beslenebilmesiyle hayatta kalan yavruların sayısı 2 değil de 4 olacak. Anne leylekler yavrularını rahat bir şekilde besleyebilecektir." dedi.

Kaynak: AA

Hayvanlar, Güncel, Dicle, Çevre, Doğa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:48:15. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.