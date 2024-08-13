Leyleklerin erken göçü görüntülendi - Son Dakika
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Leyleklerin erken göçü görüntülendi

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde leyleklerin erken göçüyle vatandaşlar, bu yıl mest eden bir manzaraya şahitlik etti. Leyleklerin erken göçü, uzmanlar tarafından sert geçecek bir kışın habercisi olarak değerlendiriliyor.

13.08.2024 20:29
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Leyleklerin erken göçü görüntülendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde leyleklerin erken göçüyle vatandaşlar, bu yıl mest eden bir manzaraya şahitlik etti.

Türkiye'den sıcak ülkelere doğru yola çıkan leylekler, bu yıl yaklaşık 15 gün erken göç etmeye başladı ve göç yolunda Muratlı'da kısa bir mola vererek görsel şölen oluşturdu. Bazı ilçe sakinleri ise leylek sürüsünün fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Leyleklerin erken göçü, uzmanlar tarafından sert geçecek bir kışın habercisi olarak değerlendiriliyor.

Normalde 26 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen leylek göçü, bu yıl Avrupa'daki erken soğuklar nedeniyle daha erken başladı. Leyleklerin erken göç hareketlerini inceleyen uzmanlar ise bu durumu kış aylarının beklenenden daha soğuk ve kar yağışlı geçebileceğinin işareti olarak yorumladı.

Kaynak: İHA

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