Liberman, azınlık hükümetinin Netanyahu'ya altın tepside iktidar sunacağını söyledi - Son Dakika
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Liberman, azınlık hükümetinin Netanyahu'ya altın tepside iktidar sunacağını söyledi

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Liberman, muhalefet bloğunun azınlık hükümeti kurması halinde başbakanlığın Binyamin Netanyahu'ya altın tepside verilmiş olacağını savundu. Hükümet kurma yetkisini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile Liberman, azınlık hükümeti anlaşmazlığını yarın görüşecek.

İsrail'de eski Savunma Bakanı ve muhalif lider Avigdor Liberman, muhalefet bloğunun azınlık hükümeti kurması halinde başbakanlığı Binyamin Netanyahu'ya altın tepsiyle sunmuş olacağını söyledi.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan muhalefet bloğunun bileşenlerinden İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman, "Burada kim azınlık hükümetinden bahsediyorsa, altı ay içinde Netanyahu'ya en az 70 milletvekiliyle dört yıllık bir iktidarın kapısını açıyor demektir." dedi.

Eisenkot'un hükümet kurma yetkisi almasının ardından Liberman, muhalefet bloğunun azınlık hükümeti kurma yoluna gitmemesi gerektiğini savundu.

Naftali Bennett ile Yair Lapid'in 2021 yılında kurduğu "Değişim Hükümeti"nin bir yıldan biraz fazla süre iktidarda kalabildiğini söyleyen Liberman, "Azınlık hükümetinin kurulmasını desteklemek, başbakanlığı Netanyahu'ya altın tepside sunmak anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Liberman, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin "çekimser kalmasına bel bağlayan" bir azınlık hükümetinin ise çok daha kısa ömürlü olacağını ileri sürdü.

Eisenkot yarın Liberman'la görüşecek

İsrail'de hükümet kurma yetkisini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile muhalif lider Avigdor Liberman'ın muhalefet bloğunun hükümet kurma çabalarını ve parlamento gündemini görüşmek üzere yarın bir araya geleceği bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisinin açılmasından bir gün önce gerçekleşecek toplantıda Liberman ile Eisenkot arasında azınlık hükümeti kurulmasına ilişkin anlaşmazlık ele alınacak.

Eisenkot, muhalefet bloğunun bileşenlerinden Beyahad Partisi lideri Naftali Bennett ile de koalisyon hükümeti kurulmasına ilişkin bir görüşme yapacak.

İsrail'de parlamento seçimleri 27 Ekim'de yapılmış ve 4 Kasım'da açıklanan kesinleşmiş resmi sonuçlara göre, mevcut koalisyon ve muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için yeterli 61 sandalyeye ulaşamamıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, bugün hükümeti kurma görevini resmen muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a vermişti.

Yashar Partisi lideri, hükümeti kurmak için 28 gün süreye sahip olacak, ihtiyaç halinde ise 14 gün ek süre verilecek.

Kaynak: AA
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