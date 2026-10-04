Liberman, Oslo'nun iptalini ve Filistin Yönetimi'nin feshedilmesini önerdi - Son Dakika
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Liberman, Oslo'nun iptalini ve Filistin Yönetimi'nin feshedilmesini önerdi

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Eski İsrail Savunma Bakanı Liberman, ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra gelecek başkanın, ister Cumhuriyetçi ister Demokrat olsun, Filistin devletini tanıyıp BM üyesi yapacağını iddia etti. Liberman, Filistin Yönetimi'nin feshedilmesini ve Oslo Anlaşmaları'nın iptalini önerdi.

İsrail eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra gelecek başkanın, ister Cumhuriyetçi ister Demokrat olsun Filistin devletini tanıyacağını ve Birleşmiş Milletler (BM) üyesi haline getireceğini iddia etti.

Liberman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin Yönetimi feshedilerek Oslo Anlaşmalarının iptalini ve işgal altındaki Batı Şeria'da Ürdün-İsrail ortak yönetimini teklif etti.

Oslo Anlaşmalarının İsrail'e ağır bedeli olduğunu ileri süren Liberman, İsrail'in Filistin Yönetimi ve Oslo Anlaşmalarını feshetmesi gerektiğini savundu.

Liberman, Oslo Anlaşmalarını, Filistin Yönetimi'ni ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

Filistin Yönetimi'ni feshederek Oslo Anlaşmalarına göre C bölgelerinin İsrail'e ilhakını savunan Liberman, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevde olduğu sürece, ABD'nin Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasına karşı gelen geleneksel tutumunu koruyacağını ileri sürdü.

Liberman, buna karşın gelecek yeni ABD Başkanı'nın ister Cumhuriyetçi ister Demokrat olsun, Filistin devletini tanıyacağını ve Birleşmiş Milletler üyesi haline getireceğini iddia ederek Amerikan kamuoyunda İsrail'e verilen desteğin azalmasının bunu kaçınılmaz kılacağını kaydetti.

Netanyahu'nun Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere karşı izlediği "hoşgörü" politikasının, işgal altındaki Batı Şeria'da yasadışı Yahudi yerleşimlerine zarar verdiğini ve Filistin meselesinin uluslararası medyada gündemde kalmasını sağladığını iddia eden Liberman, bu nedenle ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin İsrail'e verdiği desteğe rağmen Batı Şeria'da saldırıya uğrayan ABD vatandaşı Filistinlileri ziyaret etmek zorunda kaldığını savundu.

Liberman, Filistin devletinin kurulmasına doğru zamanın tükendiğini ileri sürerek, işgal altındaki Batı Şeria'da bir İsrail-Ürdün konfederasyonu önerdi.

Kaynak: AA
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