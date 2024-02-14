Libya Başbakanı: Hükümetimiz seçimlerden önceki son geçiş hükümeti olacak

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hükümetinin ülkesinde seçimlerden önceki son geçiş hükümeti olacağını belirtti.
Libya hükümetine bağlı "Hakomitna" adlı platformda, Başbakan Dibeybe'nin BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı konuşmaya yer verildi.
Dibeybe, "Hükümetimiz, Allah'ın yardımıyla, seçimlerden önceki son geçiş hükümeti olacaktır" ifadesini kullandı.
Temsilciler Meclisi'nin şimdiye kadar seçim kanunlarını çıkarıp referanduma sunmadığını belirten Dibeybe, çıkarılacak kanunların sipariş usulü ve herhangi bir sınıf için çıkarılmayan, adil kanunlar olmasını istediklerini kaydetti.
Hükümetin akaryakıt sübvansiyonu kaçakçılık için istismar ediliyor
Dibeybe, ülkesinde birçok mal için önceki dönemlerden beri uygulanan sübvansiyonları kaldırdıklarını, bu konunun Libya'ya önceki dönemlerden bakiye kalan bir sorun olduğunu dile getirdi.
Dünyada halkına en ucuz yakıt sağlayan ülke olduklarını ve benzinin litresinin 3 cent olduğunu aktaran Dibeybe, "Sübvansiyonlu yakıtın yüzde 50 veya yüzde 60'ından fazlası komşu ülkelere ve Avrupa ülkelerine kaçırılıyor, sübvansiyon yakıt kaçakçılığı için istismar ediliyor." değerlendirmesinde bulundu
Libya'da akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırıldığında kaçakçılığın önüne geçileceğine işaret eden Dibeybe, sübvanse edilen miktarın doğrudan Libyalıların cebine gireceğini belirtti.
Dibeybe, akaryakıt sübvansiyonunun hükümete maliyetinin yaklaşık 20 milyar dolar civarında ve bu konunun hükümetin karşılaştığı en büyük sınav olduğunu dile getirdi.
Trablus'taki uçak seferleri haftada 100'ün üzerine çıktı
Libya'da başlattıkları "Hayata Dönüş Programı" kapsamında her türlü siyasi soruna rağmen hayatı normal akışına döndürmeye çalıştıklarını anlatan Dibeybe, daha önce ülkesinde günde 20 saatlik elektrik kesintileri yaşandığını, bunun 3-4 saate kadar düştüğünü ve yaklaşık bir buçuk yıldır da hiç elektrik kesintisi yaşanmadığını kaydetti.
Trablus'a uçak seferlerinin yeniden eski haline döndüğünü ve haftada 100 uçuşun üzerine çıktığını bildiren Dibeybe, başkentten Türkiye, BAE, Tunus, Fas, Mısır, İtalya, Malta ve Azerbaycan'a uçuşların bulunduğunu hatırlattı.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'taki büyükelçilik sayısının da 42'ye ulaştığını belirtti.
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