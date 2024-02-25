Libya Başbakanı, Petrol Tesisleri Muhafızlarının maaşlarını iyileştirmesi talimatı verdi - Son Dakika
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Libya Başbakanı, Petrol Tesisleri Muhafızlarının maaşlarını iyileştirmesi talimatı verdi

Libya Başbakanı, Petrol Tesisleri Muhafızlarının maaşlarını iyileştirmesi talimatı verdi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin, Petrol Tesisleri Muhafızlarının maaşlarının iyileştirilmesi talimatı verdiği açıklandı. Yayımlanan kararnamede, muhafızların maaşlarının Libya ordusu mensuplarının maaşlarıyla aynı düzeyde olması talimatı verildi. Petrol Tesisleri Muhafızları, taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda petrol sahalarını kapatma tehdidinde bulunmuştu.

25.02.2024 22:11
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin petrol sahalarını kapatan Petrol Tesisleri Muhafızlarının maaşlarının iyileştirilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Libya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, Petrol Tesisleri Muhafızlarının maaşlarının iyileştirmesi yönünde kararname yayımladı.

Kararnamede, ilgili kurumlara Petrol Tesisleri Muhafızlarının maaşlarının Libya ordusu mensuplarının maaşlarıyla aynı düzeyde olacak şekilde düzenlenmesi talimatı verildi.

Libya Savunma Bakanlığına bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları, 15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Libya Ulusal Birlik Hükümetinden taleplerinin yerine getirilmesini istemiş ve 10 gün içinde şartları yerine getirilmezse petrol sahalarının kapatılacağı tehdidinde bulunmuştu.

Çalışanların maaşlarının Ulusal Petrol Kurumu (NOC) çalışanlarının maşları ile aynı düzeye yükseltilmesinin talep edildiği açıklamada, Libya Petrol Tesisleri Muhafızlarının mali açıdan NOC'un bünyesine dahil edilmesi istenmişti.

Libya'da petrol sahalarının güvenliğinden sorumlu olan bu birim bugün de petrol ihraç eden tüm petrol sahaları ve limanların kapatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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