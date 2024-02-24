Libya Başbakanı, Sudan ile Görüş Ayrılıklarının Giderilmesini İstedi

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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile görüşmesinde "Sudan'a barış ve istikrarın getirilmesi için taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi gerektiğini" belirtti.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Dibeybe, telefon görüşmesinde Muhammed Hamdan Dagalu'yu ülkesine davet etti.

Dibeybe, "Sudan'a barış ve istikrarın getirilmesi için taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi gerektiğini" vurguladı.

Hükümetin açıklamasında ayrıca, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın gelecek hafta Libya'ya ziyaret düzenlemesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.