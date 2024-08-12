Libya'da Kufra'daki Sel Felaketiyle Mücadele İçin İmkânlar Seferber Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Libya'da Kufra'daki Sel Felaketiyle Mücadele İçin İmkânlar Seferber Edildi

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya'nın doğusundaki 'hükümetin Başbakanı' Usame Hammad, Kufra kentindeki aşırı yağışların neden olduğu sellerle mücadele için gerekli imkanların seferber edildiğini bildirdi. Kufra'da etkili olan sel nedeniyle halk, Derne kentinde geçen yıl 4 binden fazla kişinin öldüğü sel felaketinin bir benzerinin yaşanabileceği endişesini taşıyor.

12.08.2024 04:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Usame Hammad, ülkenin güneydoğusundaki Kufra kentindeki aşırı yağışların neden olduğu sellerle mücadele için gerekli imkanların seferber edildiğini bildirdi.

Kufra'da etkili olan sel nedeniyle halk, Derne kentinde geçen yıl 4 binden fazla kişinin öldüğü sel felaketinin bir benzerinin yaşanabileceği endişesini taşıyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, X hesabından yaptığı açıklamada, Kufra'da yaşanan fırtına ve selden zarar görenlere yardım edilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini, ilgili bakanlıklar ve kurumlara hazırlıkları en üst seviyeye çıkarmaları talimatını verdiğini belirtti.

Dibeyde, "Kufralıların selametini temenni ediyorum ve bu kriz çözülene kadar anbean onların yanında olacağız." dedi.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin Başbakanı" Hammad da X hesabından yaptığı açıklamada, "Krizi aşmak için tüm imkanları seferber etmenin ve tüm çabaları yoğunlaştırarak vatandaşların güvenliğinin ön plana çıkarılmasının gerekliliğine ilişkin talimatlarımızı yayınladık." ifadelerini kullandı.

Kufra kent meclisi sözcüsü Abdullah Süleyman, "3 gündür yağan yağmurlar, şehrin birçok yerini sular altında bıraktı. Sele neden olan yağışlar, son 72 yılın en şiddetlisi." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada da kentteki yağışların ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak süreceği bilgisi paylaşılırken vatandaşlardan dikkatli olunması istendi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Derne kentinde kasırganın etkisiyle 2 baraj çökmüş, 576'sı yabancı uyruklu 4 bin 540 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Abdulhamid Dibeybe, Derne, Libya, Doğal Afetler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Kufra'daki Sel Felaketiyle Mücadele İçin İmkânlar Seferber Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
14:28 Celine Dion, seçim mitinginde ’’My Heart Will Go On’’ şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump’a sert tepki gösterdi Celine Dion, seçim mitinginde ''My Heart Will Go On'' şarkısını izinsiz kullanan Donald Trump'a sert tepki gösterdi
14:13 Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı Japon acemi asker, atış poligonunda arkadaşlarına ateş açtı: 2 asker öldü, 1 asker yaralandı
13:57 Ukrayna, Karadeniz’deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü Ukrayna, Karadeniz'deki Rus gaz platformuna saldırdı: 40 Rus askeri öldü
11:53 İktidar kulislerinde gündem Soylu’nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir İktidar kulislerinde gündem Soylu'nun dokunulmazlığı: Bir fezleke gelirse başvuru değerlendirilebilir
11:52 Okul duvarında korkunç manzara Sır olay için harekete geçildi Okul duvarında korkunç manzara! Sır olay için harekete geçildi
11:51 Emniyet şeridinde facia Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı Emniyet şeridinde facia! Kağıt gibi ezilen otomobilden tek bir kişi sağ çıkamadı
11:22 Amerikan istihbaratının kalbinde “Türk“ alarmı FBI apar topar harekete geçti Amerikan istihbaratının kalbinde "Türk" alarmı! FBI apar topar harekete geçti
11:18 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu “Kehanet merkezi“ detayı bilim insanlarını büyüledi 2 bin 600 yıllık yazıtı köylüler sandalye niyetine kullanıyordu! "Kehanet merkezi" detayı bilim insanlarını büyüledi
11:00 Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum’da görüntülendi Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi! Villası da doğum günü partisi de hayli görkemli
10:44 Yolcu dolu otobüste büyük panik Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu Yolcu dolu otobüste büyük panik! Saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 05:46:38. #1.11#
SON DAKİKA: Libya'da Kufra'daki Sel Felaketiyle Mücadele İçin İmkânlar Seferber Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement