Libya'da Mayın Patlamaları: 16 Kişi Hayatını Kaybetti

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Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da yılbaşından bu yana mayın ve savaş kalıntısı patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişinin öldüğünü duyurdu.

BM'nin internet sitesinde, BM Libya Mayın Faaliyetleri Servisi (UNMAS) Direktörü Fatıma Zurik'in Libya'daki savaş kalıntısı mayın ve mühimmata ilişkin açıklamasına yer verildi.

Libya'da 444 milyon metrekareden fazla alanın savaş kalıntısı mühimmat ve mayından temizlenmesi gerektiğini kaydeden Zurik, söz konusu kirli alanın temizlenmesinin 15 yıl sürebileceğine dikkati çekti.

Zurik, sene başından bu yana aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişinin mayın ve mühimmat patlaması sonucu hayatını kaybettiğini vurguladı.

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin sona erdiği 2011'den bu yana çeşitli silahlı gruplar arasındaki çatışma ve mücadele nedeniyle geniş araziler mayın ve savaş kalıntısı mühimmat nedeniyle kirlenmiş durumda.

Dönem dönem patlayan mayın ve mühimmatlar da masum insanların hayatını kaybetmesine neden oluyor.