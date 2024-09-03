Libya Merkez Bankası Krizine Çözüm İçin İlk Müzakereler Yapıldı

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Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), ilgili taraflar arasında merkez bankası krizinin çözümüne yönelik ilk tur müzakerelerin yapıldığını duyurdu.

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, UNSMIL'nin, Trablus'taki genel merkezinde ülkenin doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyi (DYK) temsilcileri ile Başkanlık Konseyi temsilcileri arasında ayrı ayrı görüşmelere ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Müzakerelerin "Libya Merkez Bankası krizini çözme çabaları" çerçevesinde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, müzakerelerin sabah başlayıp gece geç saatlere kadar devam ettiği ifade edildi.

UNSMIL'nin açıklamasında, katılımcıların, Merkez Bankasını çevreleyen krizi çözmenin ve Libyalıların ve uluslararası ortakların bu hayati kuruma olan güvenini yeniden tesis etmenin yolları konusunda önemli fikir birliğine vardıkları kaydedildi.

TM ve DYK temsilcilerinin, oturum sonunda üzerinde mutabakata varılan hususların istişare için TM ve DYK'ye sunulması konusunda mutabakata vardığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın nihai olarak imzalanması amacıyla istişarelerin bugün tamamlanacağına işaret edildi.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Başkanlık Konseyi, 22 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Libya Merkez Bankasına yeni başkan seçilmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulmasına ilişkin kararın yürürlüğe konmasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi ise 19 Ağustos'ta yaptıkları açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Libya Merkez Bankası Başkanlığını 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyordu.

Libya Merkez Bankası, kısa süre önce Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması sebebiyle tüm işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu.