Libya'da Petrol Boru Hattı Sızıntısı - Son Dakika
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Libya'da Petrol Boru Hattı Sızıntısı

25.05.2025 09:18
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Trablus yakınında bir petrol boru hattında sızıntı tespit edildi, üretim durduruldu.

TRABLUS, 25 Mayıs (Xinhua) -- Libya'da başkent Trablus'un yaklaşık 45 kilometre batısında yer alan Zaviye kentinin güneyindeki petrol boru hattı sızıntı tespit edilmesi üzerine kapatıldı.

Devlete ait Ulusal Petrol Şirketi, cumartesi günü kapatılan boru hattındaki sızıntıyı kontrol altına almak için bakım ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Hattın kapatılması nedeniyle Hamada petrol sahalarındaki petrol üretimi de derhal durduruldu.

Öte yandan boru hattındaki basıncı düşürmek için El-Riyayna şehrindeki vana kapatılırken, Zaviye rafinerisindeki vanalar açıldı.

Şirket, uzmanlardan oluşan bir ekibin sızıntının nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, Çevre, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da Petrol Boru Hattı Sızıntısı - Son Dakika

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