Libya'daki Toplu Mezarda 73 Ceset Bulundu - Son Dakika
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Libya'daki Toplu Mezarda 73 Ceset Bulundu

Trablus'un Tacura bölgesindeki toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 73'e yükseldi.

03.11.2024 18:46
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Libya'nın başkenti Trablus'un Tacura bölgesinde bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 73'e yükseldi.

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan açıklamada, Tacura'nın Bi'r el-Esta bölgesinde 2011'den kalan toplu mezarda kazı ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin toplu mezardan son 48 saatte 27 ceset daha çıkardığı kaydedilen açıklamada, toplu mezardan çıkarılan toplam ceset sayısının 73'e yükseldiği kaydedildi.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan 1 Kasım'da yapılan açıklamada, Bi'r el-Esta bölgesinde bulunan toplu mezardan 46 cesedin çıkarıldığı aktarılmıştı.

Tunus'ta fitili ateşlenen Arap Baharı, Şubat 2011'de Libya'ya sıçramış, ülkeyi 42 yıldır yöneten Muammer Kaddafi güçleri göstericilerin üzerine gerçek mermi ile ateş açmıştı.

Bingazi ve başkent Trablus'taki olaylarda onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

Kaddafi Trablus'u terk ederek memleketi Sirte'ye kaçmadan kısa süre önce rejim güçleri ile muhalifler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Libya, Son Dakika

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