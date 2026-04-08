Libya'dan Geçici Ateşkes Destek Açıklaması

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ABD ve İsrail arasında varılan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kalıcı barış ve güvenliğin ancak diyaloğa öncelik verilmesi ve diplomatik kanalların etkinleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Libya'nın varılan ateşkesten memnuniyet duyduğu ve bu ateşkesin sağlanması için sarf edilen çabaları takdir ettiği aktarıldı.

Geçici ateşkesin kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin tesis edilmesine yönelik yapıcı bir adım olacağı ve bölgesel güvenliğin korunmasına katkıda bulunacağı kaydedildi.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın bazı bölge ülkelerine düzenlediği misillemelerle savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.