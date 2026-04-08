Libya'dan Geçici Ateşkes Destek Açıklaması
Libya'dan Geçici Ateşkes Destek Açıklaması

08.04.2026 19:50
Libya, ABD ve İsrail arasındaki geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladı ve kalıcı barış çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, ABD ve İsrail arasında varılan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kalıcı barış ve güvenliğin ancak diyaloğa öncelik verilmesi ve diplomatik kanalların etkinleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Libya'nın varılan ateşkesten memnuniyet duyduğu ve bu ateşkesin sağlanması için sarf edilen çabaları takdir ettiği aktarıldı.

Geçici ateşkesin kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkesin tesis edilmesine yönelik yapıcı bir adım olacağı ve bölgesel güvenliğin korunmasına katkıda bulunacağı kaydedildi.

ABD ile İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın bazı bölge ülkelerine düzenlediği misillemelerle savaşa dönüşen süreçte ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla iki haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, Libya, Son Dakika

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi Günlerdir aranan 3 çocuk babasından kötü haber geldi
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen son Galibiyet 901’de geldi Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen son! Galibiyet 90+1'de geldi
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
