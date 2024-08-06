Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlık Seçimi Sonuçsuz Kaldı

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Libya Devlet Yüksek Konseyi başkanlık seçiminde, mevcut Başkan Muhammed Tekale ile Halid el-Mişri arasındaki mücadele geçersiz oy tartışması nedeniyle sonuçlanamadı.

Seçimin ilk turunda yarışan 3 başkan adayından Tekale 67, Mişri 54, Adil Kermus 14 oy aldı.

İlk turda salt çoğunluk sağlanamadığı için en yüksek oy alan iki kişi arasındaki ikinci turda 68 oy Tekale'ye, 69 oy Mişri'ye, geçersiz tartışmalı bir oy da Tekale lehine çıktı.

Tekale ikinci turun ardından yaptığı açıklamada, geçersiz oy tartışmasının Yüksek Yargıya taşınarak çözülebileceğini, yargının vereceği karara göre seçim sürecinin tamamlanacağını belirtti.

Tekale mahkeme eğer hüküm vermezse Konseyin ikinci tur başkanlık seçiminin 20 Ağustos'ta yeniden yapılacağını kaydetti.

Mişri de basına yaptığı açıklamada, Konseyin Meşru Başkanı olarak kendisinin seçildiğini ve hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Yüksek Mahkemenin bu konuyla ilgisi olmadığını kaydeden Mişri, sorunun ilgili komisyonlar vasıtasıyla Konsey içinde çözülmesi gerektiğini savundu.