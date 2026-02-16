Libya Genelkurmay Başkan Vekili Türkiye'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin en-Nemruş'u kabul etti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin en-Nemruş'u kabul etti." ifadeleri kullanıldı.
Kabulde, Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.
