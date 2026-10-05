Libya, iç piyasa istikrara kavuşana kadar hurma hariç tarım ihracatını yasakladı - Son Dakika
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Libya, iç piyasa istikrara kavuşana kadar hurma hariç tarım ihracatını yasakladı

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Libya, iç piyasa istikrara kavuşana kadar hurma hariç tarım ihracatını yasakladı
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Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Süheyl Ebu Şeyha, ihracata yönelik kısıtlamalar getiren karar yayımladı. Kararla hurma dışındaki tarım ürünlerinin ihracatı, yerli üretim gıda ürünlerinin ihracatı ve ithal malların yeniden ihracatı, iç piyasa istikrara kavuşana kadar yasaklandı.

TRABLUS, 5 Ekim (Xinhua) -- Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Süheyl Ebu Şeyha, ihracat faaliyetlerinin düzenlenip denetlenmesine yönelik bir karar yayımladı. Karar, mal ve ürün ihracatına ve yeniden ihracatına yönelik kısıtlamalar getiriyor.

Bakanlıktan pazar günü yapılan açıklamada hurma dışındaki tüm tarım ürünlerinin ihracatının yasaklandığı belirtildi.

Kararda, iç piyasa koşulları istikrara kavuşana kadar yerli üretim gıda ürünlerinin ihracatı ve ithal edilmiş her türlü mal ve ürünün yeniden ihracatı da yasaklanıyor.

Açıklamaya göre karar, ihracat faaliyetlerini düzenlemeyi ve iç piyasada mal ve ürün bulunmasını güvence altına almayı amaçlıyor.

Karar, hükümetin dış ticareti düzenlemek ve iç piyasada mal bulunmasını sağlamak üzere aldığı önlemler kapsamında yürürlüğe girdi.

Kaynak: Xinhua
Ticaret BakanıİhracatEkonomiGüncelTarımLibyaDünyaSon Dakika

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