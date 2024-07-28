Libya Mahkemesi, Derne'deki sel felaketinde 12 kişiye hapis cezası verdi - Son Dakika
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Libya Mahkemesi, Derne'deki sel felaketinde 12 kişiye hapis cezası verdi

Libya mahkemesi, Eylül 2023'te ülkenin doğusunu vuran Daniel Kasırgası'nın etkisiyle Derne'de çöken iki baraja ilişkin davada 12 kişi hakkında 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, 7 sanığa 9'ar yıl hapis ve para cezası, bir sanığa 15, bir sanığa 26, bir sanığa ise 27 yıl hapis cezası verdi. 2 sanığa elde ettikleri yasa dışı kazancı iade etme zorunluluğu getirilirken, 4 sanık ise beraat etti. Sel felaketi sonucunda Derne kentinde 2 baraj çökmüş ve 4 bin 540 kişi hayatını kaybetmişti.

28.07.2024 19:43
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Libya mahkemesi, Eylül 2023'te ülkenin doğusunu vuran Daniel Kasırgası'nın etkisiyle Derne'de çöken iki baraja ilişkin davada 12 kişi hakkında 9 yıldan 27 yıla kadar hapis cezasına hükmetti.

Libya Başsavcılığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Derne Ceza Mahkemesinin, Eylül 2023'te Derne'deki sel felaketi ile ilgili davanın esasına ilişkin incelemesini tamamlayarak 12 sanık hakkında hüküm verdiği belirtildi.

Mahkemenin 7 sanık hakkında 9'ar yıl hapis ve para cezası, bir sanık hakkında 15, bir sanık hakkında 26, bir sanık hakkında ise 27 yıl hapis cezasına hükmettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, 2 sanığa elde ettikleri yasa dışı kazancı iade etme zorunluluğu getirildiği, 4 sanığın ise beraat ettiği aktarıldı.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Derne kentinde kasırganın etkisiyle 2 baraj çökmüş, 576'sı yabancı uyruklu 4 bin 540 kişi hayatını kaybetmişti.

Libya'nın doğu bölgelerindeki sele neden olan yağış miktarının son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade edilmişti.

Libya Başsavcılığı, 2003'ten bu yana barajdan sorumlu tüm yetkililerin Derne'deki felaketten sorumlu olduğunu duyurmuş, 14 kişinin gözaltında tutulduğunu, isimleri belirtilmeyen ve yurt dışına kaçan iki şüpheli hakkında da kırmızı bültenle arama kararı çıkartıldığı belirtmişti.

Kaynak: AA

Eylül, Derne, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya Mahkemesi, Derne'deki sel felaketinde 12 kişiye hapis cezası verdi - Son Dakika

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