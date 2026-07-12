Libya'nın Askeri Birliği Görüşüldü - Son Dakika
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Libya'nın Askeri Birliği Görüşüldü

12.07.2026 23:17
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Nemruş ve Hafter, Libya'da askeri kurumların birleşmesini ve ortak tatbikatı görüştü.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı Genelkurmay Başkan Vekili Selahaddin en-Nemruş ile Halife Hafter'in oğlu ve ülkenin doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Genelkurmay Başkanı Halid Hafter askeri kurumların birleştirilmesini görüştü.

Libya Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Nemruş ve Hafter'in Sirte kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu Başkan Yardımcısı Stephanie Koury'nin de katıldığı toplantıda, "askeri kurumun birliğinin vatanı korumanın, sınırlarını güvence altına almanın ve istikrarı artırmanın tek seçeneği olduğunun vurgulandığı" kaydedildi.

Toplantıda Libya'nın doğusundaki ve batısındaki birliklerin ülkenin güneyinde ortak bir askeri tatbikat yapması konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Selahaddin Nemruş ve Halid Hafter ülke dışında çeşitli program ve etkinliklerde görüşmüştü ancak ikili ilk kez Libya'da bir araya geldi.

Libya'da biri ülkenin batı kesimini yöneten, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı ve başkent Trablus'ta bulunan Abdulhamid Dibeybe başkanlığındaki "Ulusal Birlik Hükümeti", diğeri ise Temsilciler Meclisi tarafından atanan, merkezi Bingazi'de bulunan ve ülkenin doğu kesimi ile güneyindeki şehirleri yöneten Usame Hammad hükümeti olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor.

Ülkedeki siyasi bölünmüşlük doğu ve batı olmak üzere askeri kurumlarda da bölünmüş bir yapıyı beraberinde getiriyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Libya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'nın Askeri Birliği Görüşüldü - Son Dakika

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