Libya ve ABD Askeri İşbirliği Görüşmesi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutan Yardımcısı John W. Brennan ile iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğini görüştü.

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Dibeybe, başkent Trablus'ta Brennan'ı kabul etti.

Görüşmede, Libya ile ABD arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğinin yanı sıra ülkede askeri kurumun tek çatı altında birleştirilmesine yönelik çabalar ve diğer bazı alanlardaki koordinasyon ele alındı.

Başbakan Dibeybe, istikrarın desteklenmesi ve düzenli askeri kurumların hazırlığı açısından ABD ile ortaklığın önemine vurgu yaptı.

AFRICOM Komutan Yardımcısı Brennan ise ülkesinin, Libya Savunma Bakanlığı ile ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.