Libya ve Rusya'dan Sağlıkta İşbirliği Anlaşması

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Libya ve Rusya Sağlık Bakanlıkları arasında sağlık sistemlerinin geliştirilmesi ve mesleki eğitim konularını kapsayan işbirliği anlaşması imzalandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Libya Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Ramazan Ebu Cenah'ın Rusya ziyareti sırasında Rus mevkidaşı Mihail Muraşko ile bir araya geldiği belirtildi.

Ebu Cenah ve Muraşko'nun, toplantıda, sağlık sistemlerinin geliştirilmesi, mesleki eğitim, anne ve çocuk sağlığının korunması, dijital teknolojilerin uygulanması ve tıbbi bilimsel araştırmalar konularını içeren işbirliği anlaşması imzaladığı kaydedildi.

Anlaşmada ayrıca, deneyim ve bilgi alışverişiyle sağlık alanında konferansların yapılmasının da yer aldığı aktarıldı.