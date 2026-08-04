Lice'de Arazi Kavgasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Lice'de Arazi Kavgasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Lice\'de Arazi Kavgasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti
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Arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki Figen Baran hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 2 ay önce dini nikahı kıyılan Figen Baran (18), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Lice ilçesi kırsal Dallıca Mahallesi Bakanlar mezrasında meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Yılmaz ve Mızraklı aileleri arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateşte, 2 ay önce dini nikahla Yılmaz ailesine gelin gelen Figen Baran, bulunduğu araçta yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Baran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Baran'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Mezrada geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lice'de Arazi Kavgasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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