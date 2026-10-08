Liege'de 87 gözaltı sonrası 3'ten fazla kişinin toplanması yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Liege'de 87 gözaltı sonrası 3'ten fazla kişinin toplanması yasaklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Protestolar sürerken Liege'de dün çıkan olayların ardından 79'u idari, 8'i adli 87 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Willy Demeyer, bugün 06.00'dan itibaren 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı; aynı hanede yaşayanlar ve izinli etkinliklere katılanlar muaf.

Belçika'da öğrencilerin eğitimde planlanan tasarruf tedbirlerine karşı protestoları sürerken Liege kentinde yeniden çıkan olayların ardından 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer, yaptığı yazılı açıklamada, "Liege halkının, öğrencilerin, esnafın ve kentin tüm sakinlerinin güvenliği tehlikede." uyarısında bulundu.

Demeyer, kent sınırları içinde bugün saat 06.00'dan itibaren bazı istisnalar dışında 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını açıkladı.

Liege'de getirilen yasaktan aynı hanede yaşayan kişiler, ebeveyni veya yasal sorumlusu eşliğindeki çocuklar, önceden izin verilmiş gösteri ve etkinliklere katılanlar ile mesleki faaliyetlerini sürdüren kişiler muaf tutulacak.

Karar, kent merkezinde dün yeniden çıkan olayların ardından 79'u idari ve 8'i adli olmak üzere 87 kişinin gözaltına alınması ve bazı polis memurlarının yaralanması sonrası alındı.

Öğrenciler, "Geleceğimiz söz konusu" mesajı verdi

Öte yandan, Brüksel'in Schaerbeek semtindeki Saint-Dominique Ortaokulunda öğrenciler, eğitim alanında planlanan tasarruf tedbirlerine karşı protesto düzenledi.

"Geleceğimiz söz konusu" mesajı veren öğrenciler, protestolarını cuma günü de sürdüreceklerini ve ardından ulusal gösteriye katılacaklarını duyurdu.

Fransa'da başlayan öğrenci protestolarının ardından önce Liege kenti olmak üzere, Belçika'nın çeşitli şehirlerinde de öğrenciler, eğitimde planlanan tasarruf tedbirlerine karşı gösterilere başlamıştı.

Kaynak: AA
GözaltıŞiddetGüncelEğitimDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Suriye Ulaştırma Bakanı’nın kalite testi olay oldu Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
11:00
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:13:31. #.0.3#
SON DAKİKA: Liege'de 87 gözaltı sonrası 3'ten fazla kişinin toplanması yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei