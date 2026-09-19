Likud, yurt dışındaki İsraillilerin oyu için Fly & Vote'a engel olunmasını istedi - Son Dakika
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Likud, yurt dışındaki İsraillilerin oyu için Fly & Vote'a engel olunmasını istedi

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Likud, İsrail'de 27 Ekim seçimleri öncesinde yurt dışındaki İsrailliler için çalışan Fly & Vote'un engellenmesini talep etti. Girişimi yasadışı ve yabancı kaynaklı operasyon olmakla suçladı; gruba göre 35 binden fazla kayıt var, 50 binden fazla kişi oy için dönmeyi planlıyor.

İsrail'de 27 Ekim'deki seçimler öncesinde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un, ülkeye oy vermek için uçakla gelmek isteyen yurt dışında yaşayan İsraillileri engellemeye çalıştığı belirtildi.

CNN'in haberine göre, yurt dışında yaşayan on binlerce İsrailli oy kullanmak üzere ülkelerine dönüş uçuşları için rezervasyon yaptırırken, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Likud Partisi ise bunların en azından bir kısmının ülkeye girişini engellemeye çalışıyor.

Likud partisi, İsrail'deki Merkez Seçim Komitesi'ne, yurt dışında yaşayan İsraillilerin seçim günü için ülkelerine dönmelerine yardımcı olan bir halk girişimi olan "Fly & Vote"u engellemesini talep eden bir dilekçe sundu.

Likud, bu girişimi "yasadışı ve yabancı kaynaklı bir operasyon" olmakla suçlayarak, bunun "seçimlerin güvenilirliğine ciddi zarar verebileceğini" iddia etti.

"Fly & Vote" girişimi hedefte

ABD merkezli Amerika-İsrail Demokrasi Koalisyonu tarafından 2023'te oluşturulan "Fly & Vote" girişimi, misyonunu "İsrail'in demokratik temellerini güçlendirmek" olarak tanımlıyor.

Grup, kimsenin seyahat masraflarını doğrudan karşılamadığını, ancak teknolojiyi kullanarak ticari ilanlarda uygun fiyatlı uçuş rotaları ve grup indirimlerini araştırdığını belirtiyor.

Ayrıca, uygunluk koşullarının kontrol edilmesi ve talep gerektirdiğinde ya da ticari seçenekler yetersiz kaldığında charter uçuşlarının organize edilmesi gibi lojistik konularda da destek sağlıyor.

Gruba göre 35 binden fazla İsrailli kayıt yaptırmış durumda ve iç anketler, 50 binden fazla kişinin oy vermek için geri dönmeyi planladığını gösteriyor.

Ancak grubun bu açıklamalarına rağmen Likud partisi, koalisyonun Amerikan bağışlarını İsrailli protesto gruplarına aktarmak amacıyla kurulmuş bir siyasi yapı olduğunu iddia ediyor.

Likud, koalisyonun muhalefetteki Demokratlar Partisi ile bağlantılı olduğunu da öne sürüyor.

Yurtdışı seçmen oyları belirleyici olabilir

Öte yandan uzmanlar, seçim sonuçlarının başa baş göründüğünü ve yurtdışındaki seçmenlerin oylarının belirleyici bir rol oynayabileceğini belirtiyor.

İsrail, birçok ülkenin aksine diplomatlar ve resmi görevliler haricinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarının bulundukları ülkede oy kullanmasına izin vermiyor.

Yurtdışındaki İsrail vatandaşlarının sayısı ise ülke nüfusunun yüzde 10'una tekabül ediyor.

Kaynak: AA
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