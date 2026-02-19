Limpopo'da Otobüs Kazası: 5 Ölü

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçurumdan yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 yolcunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Limpopo Ulaşım ve Toplum Güvenliği Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gauteng Eyaleti'nden Limpopo istikametine giden yolcu otobüsü, Louis Trichardt yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ekim 2025'te bu bölge yakınlarında meydana gelen başka bir otobüs kazasında 43 kişi hayatını kaybetmişti.