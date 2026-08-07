Lindsey Graham İçin Yaptırım Tasarısı Onaylandı - Son Dakika
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Lindsey Graham İçin Yaptırım Tasarısı Onaylandı

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Senato, Lindsey Graham anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti.

ABD Senatosu, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve 11 Temmuz'da ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın anısına Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısını kabul etti.

CNN'in haberine göre, Senato, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil Rus hükümetinin üst düzey isimlerine, Rus oligarklara, devlet şirketlerine ve Rusya'nın savunma sanayi tabanını destekleyen yabancı şirketlere" yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Konuya ilişkin bir yılı aşkın süredir yürütülen müzakerelerde kilit rol oynayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın adını taşıyan ve iki partinin desteğiyle 11'e karşı 86 oyla Senato'dan geçen tasarının Temsilciler Meclisi'nde de oylanması gerekiyor.

Söz konusu tasarıya göre, Çin ve Hindistan dahil Rus ham petrolü ve doğal gazını satın alan ilk 5 ülkeye yüzde 100'e varan gümrük vergisi uygulanacak ve nihai gümrük vergisi seviyesini ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer belirleyecek.

Ayrıca, Rusya'nın toplam doğal gaz ihracatının yüzde 15'inden azını ithal eden ve Rus doğal gaz kullanımını önemli ölçüde azaltmaya çalışan ülkelere muafiyet tanınacak.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Senato, daha önce Graham ile Demokrat Senatör Richard Blumenthal tarafından hazırlanan Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısını ilerletmeye yaklaşmış ancak ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçileri beklemeye çağırmış ve yönetime Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik kendi "baskı politikasını" sürdürmesi için zaman tanımıştı.

Senatörler Graham, Blumenthal, Jeanne Shaheen ile Roger Wicker, 10 Temmuz'da yaptıkları ortak açıklamada ise güncellenen Rusya yaptırım tasarısını ilerletmek konusunda Trump yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İlk tasarıda, Çin dahil Rus petrolü ve doğal gazını satın almaya devam eden ülkelere yüzde 500'e varan gümrük vergileri uygulanması öngörülürken, güncellenen versiyonda bu yaptırımların kapsamı daraltıldı.

Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, 11 Temmuz'da gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Trump'a yakın siyasi isimlerden olan ve savunma ile dış politika konularında Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimleri arasında gösterilen Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrılarında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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