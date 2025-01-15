Lise ve İlkokul Öğrencileri Bir Araya Geldi

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Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğrencileri, Hasakça İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Bölümü 10. sınıf öğrencileri, atölye dersi kapsamında ilkokul öğrencilerine temel yaşam becerileri, ağız diş sağlığı ve doğru el yıkama teknikleri hakkında uygulamalı eğitim verdi.

Etkinlik kapsamında lise öğrencileri, ilkokul öğrencileriyle oyun oynadı, masal okudu.

Lise öğrencileri, eğitici uygulama gezisi sayesinde okulda edindikleri teorik bilgileri, sahada uygulama imkanı bulduklarını ifade etti.

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