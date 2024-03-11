Litvanya'da Rus plakalı araçların kullanımı yasaklandı

Litvanya'da, diplomatik araçlar ve Litvanya üzerinden Rusya'nın Kaliningrad bölgesine gidip gelen araçlar dışındaki Rus plakalı araçların kullanımı yasaklandı.
Litvanya Gümrük Departmanından yapılan açıklamada, 11 Mart'tan itibaren Rus plakalı araçları kullananların mevzuatı ihlal etmiş sayılacağı ve İdari Suçlar Kanunu kapsamında sorumlu tutulacakları belirtildi.
Açıklamada, Litvanya'da yaklaşık 50 Rus plakalı araç bulunduğu ve bu araçların sahiplerinin 6 bin 561 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya olduğu, bu araçlara ülkeden ayrılmadıkları takdirde el konulacağı kaydedildi.
Litvanya üzerinden Rusya'nın Kaliningrad bölgesine giden veya bu bölgeden gelen Rus vatandaşlarının ilgili belgelere sahip olmaları ve Litvanya üzerinden transit geçişin 24 saatten fazla sürmemesi şartıyla yasaktan muaf tutulacağı ifade edildi.
Ayrıca diplomatik araçların da yasaktan muaf olduğu belirtildi.
Litvanya, Avrupa Komisyonu'nun tavsiyesi üzerine Eylül 2023'te Rus plakalı araçların ülkeye girişini yasaklamıştı.
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