Litvanya, savaş zamanı seferberlik düzenine geçişi test edecek tatbikatı başlattı

Litvanya'da savaş zamanı seferberlik düzenine nasıl geçileceğinin test edilmesi amacıyla ülkenin en büyük "yıllık ulusal seferberlik tatbikatı" başlatıldı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, ülkede bugün başlayan ve 3 Ekim'e kadar sürecek "Vycio skliautas 2026" ulusal seferberlik tatbikatında, kötüleşen güvenlik durumuna nasıl karşılık verileceği ve savaş zamanı seferberlik düzenine nasıl geçileceği test edilecek.

Tatbikat, yaklaşık 3 bin kamu çalışanı, yetkili, belediye ve kurum temsilcisi, işletme ve sivil toplum kuruluşu ile yaklaşık 1000 gönüllünün katıldığı masabaşı senaryoları ve uygulamalı görevleri bir araya getiriyor.

Kurgusal senaryo, mevcut güvenlik tehditlerini temel alıyor ve enerji ile iletişim sistemlerinde yaşanabilecek kesintiler, müttefik kuvvetlerin kabulü, kritik hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve olağanüstü koşullar altında hükümet faaliyetlerinin sürdürülmesini kapsıyor.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi Başkanı Vilmantas Vitkauskas, tatbikatın devlet yönetiminin sürekliliğini ve kurumların baskı altında nasıl karar aldığını ve önceliklendirme yaptığını test edeceğini söyledi.

Vitkauskas, Polonyalı yetkililerin de işbirliği kapsamında tatbikatları izleyeceğini vurguladı.

29 Eylül'de yetkililer, sirenler, cep telefonlarına gönderilen acil durum mesajları ve LT72 acil durum hazırlık uygulaması dahil olmak üzere uyarı sistemlerini test edecek.

Tatbikat kapsamında Belarus'tan olası bir askeri müdahale senaryosu çerçevesinde başkent Vilnius ve Belarus sınırına yakın bölgelerde yaşayanların katılacağı tahliye tatbikatları da düzenlenecek.