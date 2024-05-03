Litvanya Savunma Bakanı: ABD taburu süresiz olarak kalacak - Son Dakika
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Litvanya Savunma Bakanı: ABD taburu süresiz olarak kalacak

Litvanya Savunma Bakanı: ABD taburu süresiz olarak kalacak

Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas, ülkesindeki ABD taburunun planlandığı gibi 2026'ya kadar değil süresiz olarak kalmaya devam edeceğini açıkladı. Kasciunas, ABD'nin Litvanya'daki askeri varlığının önemine vurgu yaparak, Rusya'yı caydırabilecek gücün bulunmasının gerekliliğini belirtti. Ayrıca, ABD'nin Litvanya'ya Javelin tanksavar füzeleri teslimatının ay sonuna doğru gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

03.05.2024 15:23
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Litvanya Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas, ülkesindeki ABD taburunun planlandığı gibi 2026'ya kadar değil süresiz olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, Kasciunas, ABD'nin Litvanya'da konuşlanmış kuvvetinin durumu hakkında Estonya merkezli Baltık Haber Ajansına (BNS) demeç verdi.

Kasciunas, " Washington'a ziyaretim sırasında ABD Ulusal Güvenlik Konseyi ve Savunma Bakanlığından (Pentagon), Litvanya'daki ABD taburunun planlandığı gibi 2026'ya kadar değil, süresiz olarak kalacağına dair güçlü ve açık bir mesaj aldım." diye konuştu.

ABD'nin Litvanya'daki askeri varlığının "vazgeçilmez" olduğuna dikkati çeken Kasciunas, ülkesinde, Rusya'yı caydırabilecek gücün bulunmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Kasciunas ayrıca ABD'nin Javelin tanksavar füzelerinin Litvanya'ya teslimatında gelişme olduğunu ve füzelerin ay sonuna doğru ulaşacağını aktardı.

Eski Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas Ekim 2022'de, ülkesinde konuşlandırılmış olan ABD taburunun 2026'ya kadar görevine devam edeceğini açıklamıştı.

Litvanya Savunma Bakanı Kasciunas'ın ABD ziyareti

Bakan Kasciunas, birçok ABD'li isimle Litvanya ve ABD arasında savunma alanındaki işbirliğini görüşmek için ABD'ye gitmişti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinden William LaPlante'nin de aralarında bulunduğu siyasi temsilcilerle görüşme yapan Kasciunas'ın bu ülkedeki ziyareti sürüyor.

Kaynak: AA

Litvanya, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Litvanya Savunma Bakanı: ABD taburu süresiz olarak kalacak - Son Dakika

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