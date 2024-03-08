Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Gazze'deki saldırılar için acil ateşkes çağrısı yaptı

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 30 binden fazla erkek, kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "(Gazze'de) Acil ateşkes ilan edilmeli. Birçoğumuz İsrail ordusu Refah'a girerse ne olacağından endişe ediyor." dedi.
Khan, İngiltere'nin başkenti Londra'nın en işlek caddelerinden Coventry Caddesi'nin ramazan ışıklarıyla aydınlatılması kapsamında düzenlenen törende basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sadık Khan, AA muhabirinin, "Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar Gazze'deki durum nedeniyle ramazanı hüzünle karşılıyor. Gazze'de yaşanan insani kriz hakkında neler söylemek istersiniz ve Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için İngiliz hükümetine ve uluslararası topluma çağrınız nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"İngiliz hükümetinin çabalarının yeterli olmadığını düşünüyorum. (İngiltere Başbakanı) Rishi Sunak, (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu'nun yakın müttefiki olduğunu söylüyor. Yakın müttefik üzerindeki etkinin kanıtı nerede? Evet, 7 Ekim'de olanlar yanlıştı. Rehineler serbest bırakılmalı. Ancak, 7 Ekim'den bu yana İsrail hükümetinin eylemleriyle ilgili olarak gördüklerimiz de yanlış. 30 binden fazla erkek, kadın ve çocuk hayatını kaybetti. (Gazze'de) Acil ateşkes ilan edilmeli. Birçoğumuz İsrail ordusu Refah'a girerse ne olacağından endişe ediyoruz. Kutsal ramazan ayı yaklaşıyor. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların oruç tutacağını biliyoruz. Dua edecekler. Hayır kurumlarına bağışta bulunacaklar. Acil ateşkesin nihayet gerçekleşmesinin tam zamanı."
Londra'nın ünlü caddesi ramazan ışıklarıyla aydınlatıldı
Başkentin en işlek caddelerinden Coventry Caddesi, geçen yılın ardından ikinci kez ramazan ışıklarıyla süslendi.
Londra'nın merkezinde yer alan ünlü Leicester Meydanı yakınlarındaki Coventry Caddesi, binlerce ampulden oluşan ramazan ışıkları konseptiyle aydınlatıldı.
Şehrin önemli turistik mekanlarından olan caddeye, ışıklarla "Mutlu Ramazanlar" yazıldı.
Işıklandırma konsepti, ramazan ayına ilişkin farkındalığı yaymayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen "Ramadan Lights UK" adlı kuruluş tarafından hazırlandı.
Müslüman kuruluşlar ve halkın bağışlarıyla yapılan ramazan ışıkları konsepti, Noel ışıklarından ilham alan Ayşe Desai tarafından hazırlandı.
Caddedeki ışıklandırmalara Londralıların yanı sıra yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.
Işıklar, bugünden itibaren 12 Nisan'a kadar açık kalacak.
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