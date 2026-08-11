Londra'da 'Bir Balinayı Nasıl Gömersiniz?' Performansı - Son Dakika
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Londra'da 'Bir Balinayı Nasıl Gömersiniz?' Performansı

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Iraz Akçam'ın da yer aldığı Plan by 5, ekolojik temalı tiyatro performansını Londra'da sahneleyecek.

Türkiye'den sanatçı Iraz Akçam'ın yaratıcı ekibinde yer aldığı tiyatro kolektifi Plan by 5, "How Do You Bury A Whale?" (Bir Balinayı Nasıl Gömersiniz?) adlı performansını Londra'da izleyiciyle buluşturacak.

Etkinliğe ilişkin yapılan açıklamaya göre, ekoloji, belgesel tiyatro ve performansı bir araya getiren 50 dakikalık yapımın ilk gösterimi 14 Ağustos'ta Camden Fringe Festivali'nde gerçekleştirilecek. Oyun, 29 ve 30 Ağustos'ta Camden People's Theatre'da yeniden sahnelenecek.

Performans, 2024'te Çin'in Hangzhou kentindeki bir deniz parkında hayatını kaybeden da Bai adlı beyaz balinanın gerçek hikayesinden yola çıkıyor. Balinanın ölümünün ardından yaşananları merkeze alan yapım, insanın diğer canlılarla kurduğu ilişkiyi, hayvanların esaretini ve ekolojik yas kavramını sorguluyor.

Bilim insanları, deniz biyologları ve çevre aktivistleriyle yapılan görüşmelerin yanı sıra belgeler, tanıklıklar, fiziksel keşif, ses deneyleri ve şiirsel anlatımın kullanıldığı performans, insan-merkezci bakış açısının sorgulanmasına odaklanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçam, yapımla ilgili değerlendirmesinde, "Da Bai'nin hikayesiyle çalışmaya başladığımızda asıl peşine düştüğümüz şey, bir hayvanın ölümü değil bizim bu ölüme nasıl bu kadar kayıtsız kalabildiğimizdi." ifadelerini kullandı.

Performansın sahnede da Bai için bir yas alanı açmayı amaçladığını belirten Akçam, "Belki de asıl mesele, kimin yasının görünür, kiminkinin görünmez sayıldığını sormak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etkinlik, Londra, Güncel, Çevre, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da 'Bir Balinayı Nasıl Gömersiniz?' Performansı - Son Dakika

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