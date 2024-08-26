Londra'da çok katlı binada çıkan yangında 100'den fazla kişi tahliye edildi

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İngiltere'nin başkenti Londra'nın doğusundaki çok katlı binada çıkan yangında aralarında çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişi tahliye edildi.

Başkentin doğusundaki Dagenham bölgesindeki çok katlı bir binada çıkan yangına 200'den fazla itfaiyeci müdahale ederken, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Londra İtfaiyesinden bir yetkili, yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin yerel saatle 02.44'teki ilk çağrıdan kısa süre sonra olay yerine ulaştığını bildirdi.

Yetkili, binanın tamamının yangından etkilendiğini belirterek, aralarında çocukların da bulunduğu 100'ü aşkın bina sakininin tahliye edildiğini aktardı.

Komiser Yardımcısı Patrick Goulbourne da 40 itfaiye aracı ve 225 itfaiyecinin olay yerinde olduğunu ifade etti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor ancak binada yangınla ilgili bazı güvenlik sorunlarının bulunduğu iddia edildi.