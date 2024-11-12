Londra'da Filistin Destekçileri Protesto Düzenledi - Son Dakika
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Londra'da Filistin Destekçileri Protesto Düzenledi

SOAS önünde, Filistin destekçileri BM raportörü Albanese'ye destek için toplandı. Güvenlik önlemleri alındı.

12.11.2024 02:46
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İngiltere'de Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) önünde İsrail yanlılarının protestosuna karşı Filistin destekçisi Yahudi öğrenciler, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye destek gösterisi düzenledi.

Albanese'nin başkentteki SOAS'ta yapacağı konuşma öncesi okul binasının dışında toplanan ve ellerinde "Ban Fran (Francesca'yı yasakla)" yazılı pankartları taşıyan İsrail yanlısı protestocular, "Bayan Albanese İngiliz üniversitelerinde hoş karşılanmıyor" sloganları attı.

İsrail yanlısı bazı protestocular, Albanese'nin yanı sıra Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) hedef alan pankartlar taşıdı.

Filistin destekçisi Yahudi öğrenciler de Antisemitizme Karşı Kampanya (CAA) adlı grup tarafından gerçekleştirilen protestoya karşı okul binası önünde toplanarak Albanese'ye destek gösterisi düzenledi.

Filistin destekçisi öğrenciler, BM raportörü Albanese'nin konuşması başlamadan önce, "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun", "Adalet yoksa barış da yok" sloganları attı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan Yahudi öğrenciler, ayrıca, İsrail yanlılarına seslenerek, "CAA defol" ve "Bizim adımıza konuşmuyorsunuz" sloganları attı.

İngiliz polisinin iki karşıt protesto sırasında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

"İfade özgürlüğü üniversitenin varlığının temelini oluşturuyor"

SOAS'tan bir sözcü yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğü ve akademik özgürlüğün üniversitenin varlığının temelini oluşturduğunu kaydetti.

Sözcü, "Bazı siyasi grupların, aynı fikirde olmadıkları konuşmacıların konuşmalarının engellenmesini talep etme yönündeki artan eğilimi reddettiğimiz bir yaklaşımdır. Biz sadece yasaları çiğneyen ya da nefret veya şiddeti savunan konuşmaları sınırlandırmak için harekete geçeriz." ifadelerini kullandı.

Albanese: "Buna 'savaş' demeyin. Bu bir soykırım"

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, 5 Kasım'da X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze'deki saldırılarının "savaş" değil "soykırım" olarak adlandırılması gerektiğini belirtmişti.

Albanese, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri yok etmesinin birçok yolu olduğunu kaydederek, sürdürülemez ve insanlık dışı yaşam koşulları yaratmasının en karmaşık ve zalim yol olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Londra'da Filistin Destekçileri Protesto Düzenledi - Son Dakika

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