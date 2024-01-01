 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Londra'da Yeni Yıl Geçit Töreni Binlerce Kişi Tarafından İzlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Londra'da Yeni Yıl Geçit Töreni Binlerce Kişi Tarafından İzlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Yeni Yıl Geçit Töreni, binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. Tören alayına dansçılar, müzisyenler, akrobatlar ve okulların bando takımları katıldı. Renkli gösterilere sahne olan kortejde farklı araçlar ve motosikletler de yer aldı. Tören, başkentin ünlü noktalarından geçerek coşkuyla izlendi ve Whitehall Caddesi'nde sona erdi.

Londra\'da Yeni Yıl Geçit Töreni Binlerce Kişi Tarafından İzlendi
01.01.2024 - 18:23,
Abone Ol

İngiltere'nin başkenti Londra'da, geleneksel olarak düzenlenen Yeni Yıl Geçit Töreni (LNYDP) binlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Yeni yılın ilk günü Green Park'taki ünlü The Ritz Otel'in önünden başlayan tören alayına, birçok ülkeden dansçı, müzisyen, akrobat, performans sanatçısı ve okulların bando takımları katıldı.

Renkli gösterilere sahne olan kortejde ayrıca farklı model otomobiller, buharlı arabalar, bisikletler ve atlar yer aldı. Geçit töreninde kros motosikletleri akrobasi gösterileri yaptı.

Kortej Regent Street, Pall Mall, Trafalgar Meydanı ve Whitehall gibi başkentin ünlü noktalarından geçti.

Geçit töreni, yol boyunca toplanan binlerce kişi tarafından coşkuyla izlendi.

Tören, Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve Bakanlıklar gibi binaların bulunduğu Whitehall Caddesi'nde sona erdi. Korteje katılan gruplar, burada kurulan tribünler önünde son gösterilerini yaptı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Londra, Sanat, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Londra'da Yeni Yıl Geçit Töreni Binlerce Kişi Tarafından İzlendi - Son Dakika


17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40
Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14
Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı

Son Dakika
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14 Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı
15:04 Zincir markette fiyat kurnazlığı! Etikette 138 lira olan kestanenin fiyatı kasada 169 liraya yükseldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 19:12:34. #1.11#
SON DAKİKA: Londra'da Yeni Yıl Geçit Töreni Binlerce Kişi Tarafından İzlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement