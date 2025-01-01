Londra'da Yeni Yıl Geçit Töreni Coşkuyla Kutlandı

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İngiltere'nin başkenti Londra'da, kentteki en büyük üçüncü etkinlik kabul edilen geleneksel "Yeni Yıl Geçit Töreni (LNYDP)" yapıldı.

Yeni yılın ilk günü başkentte yer alan Green Park'taki ünlü The Ritz Otel'in önünden başlayan tören alayına, dünyanın dört bir yanından dansçı, müzisyen, akrobat, performans sanatçısı ve bando takımları katıldı.

Renkli gösterilere sahne olan kortejde ayrıca farklı model otomobiller, buharlı arabalar, bisikletler ve atlar yer aldı. Geçit töreninde kros motosikletleri akrobasi gösterileri yaptı.

Kortej Regent Street, Pall Mall, Trafalgar Meydanı ve Whitehall gibi başkentin ünlü noktalarından geçti.

Geçit töreni, yağışlı havaya rağmen yol boyunca toplanan on binlerce kişi tarafından coşkuyla izlendi.

Tören, Başbakanlık Ofisi 10 Numara ve Bakanlıklar gibi binaların bulunduğu Whitehall Caddesi'nde sona erdi. Korteje katılan gruplar, burada kurulan tribünler önünde son gösterilerini yaptı.

Yeni Yıl Geçit Töreni, London Maratonu ve Notting Hill Karnavalı'nın ardından başkentte düzenlenen en büyük üçüncü etkinlik olarak biliniyor.