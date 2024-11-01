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Lopez'ten Latinlere Oy Çağrısı

Jennifer Lopez, Trump'ın mitingindeki ırkçı şakaya karşı çıkarak Latinleri oy kullanmaya çağırdı.

01.11.2024 12:46
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Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mitinginde konuşan komedyenin Porto Riko'ya yönelik ırkçı şakasını eleştirerek, Latinleri oy kullanmaya çağırdı.

CNN'in haberine göre, Lopez, Nevada eyaletinde Demokratların başkan adayı Kamala Harris için düzenlenen mitinginde konuşma yaptı.

Şarkıcı Lopez, Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe'in Porto Riko'yu "yüzen çöp adasına" benzetmesini eleştirdi.

Lopez, "Ben Amerikalı bir kadınım. Porto Rikolu olmaktan gurur duyan Guadalupe Rodriguez ve David Lopez'in kızıyım. Porto Rikoluyum." diyerek ailesinin kökeninden gurur duyduğunu vurguladı.

Söz konusu ırkçı şakayla sadece Porto Rikoluların değil, ülkedeki tüm Latinlerin rencide edildiğine dikkati çeken Lopez, "Bu seçim sizin hayatınız hakkında. Benim, senin ve çocuklarımız hakkında. Sizi dikkate almalarını sağlayın. Bu sizin gücünüz. Oyunuz sizin gücünüzdür." diyerek Latin seçmenlere oy kullanma çağrısı yaptı.

Lopez, Harris'in göçmenlerin ve işçilerin barınma, eğitim, gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılama özgürlüğü gibi konularda mücadele edeceğini söyleyerek, Demokrat başkan adayının politikalarını övdü.

Trump'ın sürekli ABD vatandaşlarını bölmeye çalıştığını söyleyen Lopez, "New York kentindeki Madison Square Garden'da düzenlendiği seçim mitinginde, bize gerçekte kim olduğunu ve bu konu hakkında ne hissettiğini hatırlattı." diye konuştu.

Hinchcliffe'in ırkçı şakası

Trump'ın mitinginde konuşan komedyen Hinchcliffe, "Bunu biliyor musunuz, bilmiyorum ama şu anda okyanusun ortasında tam anlamıyla yüzen bir çöp adası var. Sanırım adı Porto Riko." diye şaka yapmıştı.

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny, şarkıcı Ricky Martin ve "Despacito" adlı şarkısıyla ünlenen Porto Rikolu sanatçı Luis Fonsi de bu şakaya tepki göstermişti.

Kaynak: AA

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