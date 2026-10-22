Cemil Tugay'dan AK Parti açıklaması: Yol ayrımına gelmek zorunda kaldım - Son Dakika
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Cemil Tugay'dan AK Parti açıklaması: Yol ayrımına gelmek zorunda kaldım

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Cemil Tugay\'dan AK Parti açıklaması: Yol ayrımına gelmek zorunda kaldım
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, esnaf odaları başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, ülkedeki siyasi gelişmelerin kente karşı sorumluluğunu yerine getirmesini zorlaştırdığını ve bu yüzden bir yol ayrımına geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çalışkan ve idealist bir lider olarak nitelendiren Tugay, Meclis'ten geçirilecek tarife düzenlemesiyle su faturalarının düşeceğini, toplu taşımanın da gelecek yıl zamsız kalacağını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'nin yetiştirdiği ama özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş, en güçlü, birikimli, değerli siyasetçilerinden birisi olarak görüyorum. Bunun tersini zaten kimse söyleyemez. Bu kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur ve 100-200 yıl sonra da kendisi eminim yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır." dedi.

Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ederek esnaf odaları başkanlarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Tugay, esnafın önemine değinerek, işbirliği süreçlerinde en fazla öncelik verilmesi gereken kesimlerin başında esnafın geldiğini söyledi.

Kendisindeki değişimin merak edildiğini belirten Tugay, çalışma planı açısından önemli değişiklikler yaptıklarını, bundan sonraki süreçte daha fazla hizmet üretmek amacıyla plan ve programlarını yeniden gözden geçirdiklerini ifade etti.

Tugay, "Kişi olarak, bildiğiniz Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi, değişmez, değişebilmesi mümkün değil." diye konuştu.

İnsanların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla göreve geldiğini dile getiren Tugay, görev yaptığı süre boyunca siyasi kutuplaşmanın parçası olmadığını, zaman zaman anlaşmazlıklar yaşansa da görevi gereği savunması gereken konuları savunduğunu kaydetti.

DURUP DURURKEN BU NOKTAYA GELMEDİM

Durup dururken bu noktaya gelmediğini belirten Tugay, "Bazı şeyler yaşadım. Bunları ben böyle olacağını da önceden bilmiyordum. Ülkemizdeki siyasi gelişmeler şehre karşı sorumluluğumu yerine getiremez hale getirince beni, bir yol ayrımına gelmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

HERKES SİYASİ TERCİHİNDE ÖZGÜRDÜR

İzmir'le ilgili kurduğu yüzlerce hayalin şimdi binlere dönüştüğünü belirten Tugay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce yakın bir diyaloğunun bulunmadığını, görüşmelerinde Erdoğan'ın İzmir'e ilgisini yakından görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Tugay, "Cumhurbaşkanı'mızı Türkiye'nin yetiştirdiği ama özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş, en güçlü, birikimli, değerli siyasetçilerinden birisi olarak görüyorum. Bunun tersini zaten kimse söyleyemez. Bu kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur ve 100-200 yıl sonra da kendisi eminim yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Herkesin siyasi tercihinde özgür olduğunu ve gelecek seçimlerde istediği adaya oy verebileceğini ifade eden Tugay, İzmir'de kutuplaşmanın etkisinden uzaklaşarak ön yargılar yerine daha objektif bir bakış açısı geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bire bir diyalog fırsatı bulanların kendisinin hissettiklerine benzer duygular yaşayabileceğini düşündüğünü belirten Tugay, Erdoğan'ın çalışkan, idealist ve iyi yürekli bir insan olduğunu, ülkesini sevdiğini ve milletine özen gösterdiğini söyledi.

Erdoğan'ın bundan sonraki dönemde İzmir'e daha fazla ziyaret gerçekleştirmesinin bu yaklaşımı gösterme fırsatı sunabileceğini ifade eden Tugay, bakanlarla görüştüğünü, kentin uzun yıllardır çözüm bekleyen kronik sorunlarına yönelik hızlı ve kalıcı çözümler üretilmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

SU FATURALARINDA İNDİRİM GELİYOR

Su fiyatlarında indirim için çalışma yaptıklarını belirten Tugay, "Su fiyatlarını indirmek üzerine yakında su faturalarında belirgin fark olacak bir fiyat, tarife indirimini önümüzdeki Meclis'ten geçireceğim. Ondan sonra daha uygun fiyatlı su olacak." ifadelerini kullandı.

İzmir'in Türkiye'de toplu taşımanın en ucuz olduğu kent olduğunu belirten Tugay, "Önümüzdeki yıl toplu taşımaya gene hiçbir zam yapmadan daha da ucuz bir hale getirerek, indirimleri belki çeşitlendirerek gene insanlarımıza yararlı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

İzmir'in çözülmesi gereken sorunları için Ankara'da mücadele edeceğini belirten Tugay, kentin bu dönemde daha önce yaşamadığı bazı gelişmelere tanıklık edebileceğini, bunun için çalışmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, binlerce esnafın üretimin her aşamasında yer aldığını ve sorunların çözümü için desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Ziyaretin ardından oda başkanları, yaşadıkları sorunları Tugay'a iletti.

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Kaynak: AA
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