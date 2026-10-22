Dolmabahçe\'de 4 gol, 1 kırmızı kart! Beşiktaş Avrupa\'da namağlup ilerliyor

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş ile İngiltere temsilcisi Crystal Palace karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.

AZ FARKLA TOP DIŞARIDA

15. dakikada Pino'nun kullandığı frikikte savunmadan hücuma çıkan Richards'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

NÜBEL'DEN HATA YOK

30. dakikada sağ kanattan Wharton'un kullandığı kornerde altıpasta zor pozisyondaki Mateta'nın şutunda kaleci Nübel, üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ, NDIDI İLE ÖNDE

45+2. dakikada Beşiktaş golü buldu. Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı uzun pasta topu kontrol eden Ndidi, ceza sahası sol çaprazından sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

PALACE İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

51. dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Khalaili yerden ceza sahasına servisi yaptı, kale önündeki Yeremy Pino'dan gol vuruşu geldi ve top ağlara gitti.

MATETA TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

55. dakikada Crystal Palace, 2-1 öne geçti. Beşiktaş yarı sahasından çıkmak isterken Djalo'dan hata geldi. Kaleciye kısa kalan pasta topu kazanan Mateta ceza sahasında gol pozisyonuna girdi ve sert bir vuruşla yakın direkten ağlara gönderdi.

OLAITAN'DAN MUHTEŞEM BİR GOL

73. dakikada skora yeniden denge geldi. Beraberlik golü için bu dakikalarda baskıyı artıran Beşiktaş, aradığı golü Olaitan'la buldu. Yay gerisinde iki rakibinden sıyrılan Junior Olaitan sağ ayakla köşeye nefis vurdu ve topu ağlara gönderdi.

BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ KALDI

Beşiktaş, 77. dakikada 10 kişi kaldı. Ümit Akdağ, Larsen’e yaptığı müdahalenin ardından direkt olarak kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

BEŞİKTAŞ NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte namağlup şekilde yoluna devam eden Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, puanını 7'ye yükseltti. Crystal Palace da 4 puana ulaştı.