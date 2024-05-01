Los Angeles'ta metro treni ile otobüs çarpışması: En az 55 kişi yaralandı

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LOS ANGELES, 1 Mayıs (Xinhua) -- Los Angeles'ta bir metro treni ile servis otobüsünün çarpışması sonucu ikisi ağır olmak üzere en az 55 kişi yaralandı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Salı günü öğle saatlerinde Los Angeles Metro treninin şehrin Exposition Park bölgesinde bir Güney Kaliforniya Üniversitesi otobüsüyle çarpıştığı belirtildi.

Departman, otobüsteki iki ağır yaralının yanı sıra 16 kişinin durumunun iyi olduğunu ve en az 37 kişinin olay yerinde tedavi edilip taburcu edildiğini söyledi.

Yerel medya, çarpışma sırasında trende yaklaşık 150 yolcunun bulunduğunu bildirdi.

Yetkililer, trenin hizmetten alınarak demiryolu bakım istasyonuna götürüldüğünü söyledi.